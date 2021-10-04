Arman Bıçakçı’nın eşi Songül Öden, en iyi tiyatro oyunu ve en iyi tiyatro kadın oyuncu ödülünü kazandı

2020 yılının Temmuz ayında Türkiye’de ünlü iş insanı Arman Bıçakçıyan ile evlenen oyuncu Songül Öden bir süredir ekranda görünmüyor. Ünlü oyuncu, pandemi nedeniyle uzun süredir bu kadar kalabalık içine girmediğini de belirtti.

Magazin Gazetecileri Derneği’nin ödül törenine katılan oyuncu, Lal Hayat ile en iyi tiyatro oyunu ve en iyi tiyatro kadın oyuncu ödülünü kazandı.

Hem oyun hem de oyunculuk konusunda ödül alan Songül Öden, 10 senedir Birleşmiş Milletler’in Türkiye sözcüsü olarak çalıştığını hatırlattı.

Oyuncu, “Sahada birçok kadın hikayesine tanıklık ettim. Kalbime dokunan hikayeler oldu, uykularım kaçtı. Sonra bu hikayeleri anlatma ihtiyacı hissettim. Bildiğim en iyi yol olan bu anlatım yolunda bana yardımcı olan tüm Lal Hayal ekibi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Lal Hayal oyununda 7 kadının hikayesini anlatan Songül Öden, tüm hemcinsleri için bu ödülü aldığını da sözlerine ekledi.

Arman Bıçakçıyan kimdir?

Arman Bıçakçı, Ermeni mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı’nın yeğeni, Türkiye Ermenileri Patrikliği’nin ruhanilerden Zaven Bıçakçıyan’ın oğludur. Arman Bıçakçıyan, Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2003 yılı mezunudur. 2005 yılından beri Sevan Bıçakçı Mücevher’de yönetici olarak çalışmaktadır. Bıçakçı, Songül Öden’le bir tiyatro oyununda tanışmış.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/10/04/Arman-Bıçakçı-Songül-Öden/216735