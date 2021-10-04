Ah Edvin Ah…

Ohannes Kulak

Edvin, senin yaptığın işleri öyle kısa bir yazı ile ifade etmek çok zor. Anlatmaya kalksak bir kitap olur.

Sevgili küçük kardeşim Edvin.

Vefatın, yalnız beni değil bütün Ermeni toplumunu üzdü.

Ben tam yaşlandım, İstanbul Ermeniler Derneği’ne 42 yıl hizmet ettikten sonra emekliye ayrılıp yalnızca dışardan destekleyip yardım edeceğime karar verdiğim ve derneğimizin bütün yükünü senin omuzlarına yükleyeyim derken hiç beklemediğim ve duyduğumda şoka uğradığım vefat haberini aldım.

Sen genç, dinamik, kültürlü, aklı başında yetenekli bir hukukçu olduğundan sana sonsuz güvenim vardı ve sen bütün bunları yapacak güçteydin.

Nereden çıktı bu hastalık bilmiyorum ama seni bizden ayırmaya yetti.

Beraberce yıllardır omuz omuza çalıştığımız Genosit çalışma faaliyetleri unutulacak gibi değil. Ben Ermeni kültürü faaliyetlerini sevgili kardeşim Garbis Sarafian’la yürütürken Hrant Dink kardeşimin anma günlerini ve onun adına madalya törenleri hazırladığın zamanlarında yoğun iş çalışmalarına, yorgunluğuna rağmen aldırmadan düzenli olarak takip ettin. Titizlikle en iyi şekilde uygulanması için çaba göstermen, direktifler vermen unutulacak gibi değil.

Dolayısıyla yaptığımız anma ve madalya töreninde gösterdiğin titizlik ve sevgili hukukçu Garo Ghazaryan’ın İstanbul Derneği’ne fahri üye olması için gösterdiğin çaba ve hele 24 Nisan 100. yıl genosit anma törenlerinde İstanbul Derneği’ni temsil etmen ve çalışmaların bizim için değerliydi.

Edvin, senin yaptığın işleri öyle kısa bir yazı ile ifade etmek çok zor. Anlatmaya kalksak bir kitap olur.

Senin bizlerden ayrılman vücutça ama ruhen hala beraberiz. Bizlere bıraktığın hatıraları hiç unutmayacağız.

Edvin, hele ben seni bir küçük kardeş olarak sevdim. Seni yalnız derneğimizin başkanı olarak değil; daha yüksek mevkilere layık görüyordum. Hatta yaptığım teklifleri daha zamanı değil diye reddettin. Ama Los Angeles Ermeni Avukatlar Barosu başkanlığını iki dönem yaptığında ne kadar gurur duymuştuk. Sen daha iyilerine daha yüksek mevkilere müstehaktın. Yerin şu an doldurulmayacak durumda.

Bu da bizim derneğin kaderi.

Bu yazı senin için çok kısa inşallah seni anma günümüzde daha detaylı olarak anarız.

Hatıraların, çalışmalarının ve fedakarlıklarının önünde saygıyla ve sevgiyle eğilirim.

Agos