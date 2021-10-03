Yusuf Halaçoğlu’ndan sözde soykırıma ilişkin çarpıcı sorular! ‘Nerede bu Ermenilerin mezarları?’

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Sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı, Siyasetçi Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,“Parlamentolar tamamen siyasi karar alıyor. Bunlar sadece Türkiye’ye düşmanlık yapıyorlar.” dedi.

‘Nerede bunların mezarları?’

Türk Tarih Kurumu Başkanı iken girişimlerde bulunduğunu belirten Prof. Halaçoğlu, “2003 yılında ‘bana mezar gösterin, hep beraber açacağız’ dedim. O kadar sene geçti, bir tane gösteremediler. Sorduğumuz zaman da ‘Siz, dağlarda öldürdünüz. Kurda kuşa yem yaptınız. Fırat nehrine atıp yok ettiniz. Çöllerde çöl fırtınaları ile kaybettiniz’ diyorlar. Firavun’un mezarı bile yerinde duruyor.” dedi.

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, şöyle devam etti: “Bir buçuk milyon insanı dağlarda kurda kuşa yem edip yok edemezsiniz. Toplu mezar yapsanız, kazmayla yapmanız gerekecek. Üç yüz kişilik mezart yapsanız 5 bin toplu mezar gerekir. Beş yüz kişilik yapsanız 3 bin toplu mezar gerekiyor. Bunlar bir yerden çıkar. Niye çıkmadı şimdiye kadar? Türklere ve Müslümanlara ait mezarlar niye çıkıyor?”

https://www.yeniakit.com.tr/video/yusuf-halacoglundan-sozde-soykirima-iliskin-carpici-sorular-nerede-bu-ermenilerin-mezarlari-59159.html