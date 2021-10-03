Washington Examiner: ABD Özel Kuvvetleri Ermeni sivilleri eğitiyor!

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İran ile ABD, Kafkaslar’da Türklere karşı birleşti. İran’ın Karabağ kurtarıldıktan hemen sonra ilk kez başlattığı tatbikatların diplomatik sarsıntıları hala sürerken, bir iddia da ülkenin Ermeni sınırından geldi. ABD merkezli Washington Examiner, ABD Özel Kuvvetlerine bağlı eski askerlerin, Azeri sınırındaki Ermeni köylerindeki sivilleri ve çocukları eğittiğini iddia etti.

Cengiz Büyükuncu

ABD merkezli Washington Examiner‘ın aktardığı bir haber akıllara durgunluk verdi.

ABD ÖZEL KUVVETLERİ SINIRDA ERMENİLERİ SİVİLLERİ EĞİTİYOR

Washington Examiner‘ın haberine göre, ABD Hava Kuvvetleri‘nde Özel Kuvvetler Subayı olarak görev yapan eski askerler, Azerbaycan (Nahçıvan) ve Türkiye sınırına sadece birkaç kilometre uzaklıktaki bir Ermeni köyü olan Armash‘ta Ermeni sivilleri ve çocukları Azerbaycan’a karşı eğitiyor.

EĞİTİM VERDİKLERİ KÖYÜN KONUMU TÜRKLER İÇİN KRİTİK

Bazı makalelerde bunun Kafkas ülkelerinin Rusya‘ya olan bağımlılıklarını sonlandırmak için olduğu iddia edilmeye çalışılsa da, eğitimin verildiği köyün konumu, eğitimin kime karşı verildiğinin en açık göstergesi.

İRAN VE ABD, TÜRKLERE KARŞI BİRLEŞTİ

İran’ın son günlerde yürüttüğü kışkırtıcı tatbikat ve Ermeni sınırındaki bu gelişmeler birlikte düşünüldüğünde, ABD ve İran’ın Türklere karşı birleştiği yorumlarına sebep oldu.

https://www.superhaber.tv/washington-examiner-abd-ozel-kuvvetleri-ermeni-sivilleri-egitiyor-haber-359894