Siyonist rejimin İran sınırına yakın varlığına müsamaha göstermeyiz

Dün devlet TV programında açıklamalarda bulunan Emir Abdullahiyan, ‘İran İslam Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerde son olaylarla bağlantılı olarak, halkla ilişkiler iki ülke arasında mükemmel durumda ve siyasi açıdan iki ülke arasında güçlü ve büyüyen bir ilişki var. Ancak son aylarda, özellikle Dağlık Karabağ’ın işgal altındaki bölgelerinin kurtarılmasından sonra yaşananlar ve İran İslam Cumhuriyeti de bu işgal altındaki bölgelerin özgürleştirilmesine en üst düzeyde destek vermiş ve desteğini en üst düzeyde bu konuya odaklamıştır’ diye belirtti.

Karabağ’ın kurtuluşu sırasında terör örgütleri bölgeden bu kritik bölgeye transfer edildi ve bu gruplar suistimal etmeyi bekledi. Öte yandan Siyonist rejim bu fırsatı değerlendirmeye çalışarak İran İslam Cumhuriyeti’nin sınırlarına yaklaşma konusundaki başarısız girişimlerinin bir parçası olarak, mümkün olan azami ölçüde Azerbaycan’ın bazı bölgelerinde bulundu’ diye konuştu.

Siyasi-askeri ve güvenlik düzeyinde, endişelerini diplomatik kanallardan dile getirdiklerini ve Azerbaycan’ın üst düzey yetkililerine, Azerbaycan Cumhuriyeti’ne destek konusunun ciddi bir şekilde aktarıldığını kaydeden Emir Abdullahiyan, ‘İşgal altındaki toprakların kurtarılması bir meseledir. İyi ve büyüyen ilişkilerle ilgileniyoruz, ancak İran İslam Cumhuriyeti sınırındaki sahte Siyonist rejimin varlığına ve kışkırtıcı eylemlerine, bölgedeki jeopolitik değişime ve sınırların değişmesine asla müsamaha göstermeyecek ve buna karşı ciddi bir korumaya sahibiz’ değerlendirmesinde bulundu.

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