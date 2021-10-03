Okulların hali harap durumda

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in, spor salonu, kütüphanelere yönelik soru önergesine verdiği yanıt, okullardaki acı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Özer’in açıklamalarına göre liselerin yarısından fazlasında spor salonu yok, her 3 ortaöğretim okulundan 2’si ise kütüphanesiz.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Özer tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, “2018 yılından itibaren, fen liseleri ve sosyal bilimler liselerine bahsi geçen şekilde ataması yapılan öğretmen sayısı kaçtır? Ülkemizde 2021-2022 öğretim yılında, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri ve imam hatip liseleri arasından azınlık okulu eğitimi verecek okul sayısı kaçtır? Spor salonu olan ve olmayan lise sayısı kaçtır? Tüm ortaöğretim okullarında bulunan toplam kütüphane sayısı kaçtır?” diye sordu. Soru önergesine yanıt veren Bakan Özer, son 3 yılda fen ve sosyal bilimler liselerine 3 bin 527 öğretmen atamasının yapıldığını açıkladı. Özer, spor salonu olan lise sayısını 5 bin 292 olarak belirtti. Buna göre 13 binden fazla lise bulunan ülkede, 8 bin lisede spor salonu yok. Özer’in açıklamalarına göre tüm ortaöğretim kuramlarında bulunan toplam kütüphane sayısı 9 bin 476. Bakan Özer, şu ifadelere yer verdi: “2014 yılında başlayan Okuma Kültürü ve Z-Kütüphane Projesi kapsamında, ortaöğretim okul ve kuramlarında 515 z-kütüphane kurulum ve donatımı gerçekleştirilmiştir. Azınlık okulu statüsünde eğitim veren 11 lise bulunmakta…”

3 OKULDAN İKİSİNDE KÜTÜPHANE YOK

CHP’li Gürer ise Bakan Mahmut Özer’in başta kapanan köy okulları olmak üzere bazı soruları yanıtsız bıraktığına dikkat çekti. Gürer, şunları söyledi: “30 binden fazla ortaöğretim okulu olan ülkemizde kütüphanesi olan ortaöğretim okulu sayısı ise 9 binlerde kalıyor. Bu da her 3 okuldan 2’sinde kütüphane olmadığını gösteriyor. Okulların spor alanları, öğrencilerin genç yaşta becerilerinin açığa çıkmasını sağlayan; sağlıklı, başarılı ve yetenekli nesillerin oluşması için önemli merkezlerdir. Okullarda, spor faaliyetlerinin yeterli ve gerekli seviyede olması sağlıklı topluma açılan bir kapıdır.”

BirGün Gazetesi