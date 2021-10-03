İstanbullu Ermeni tiyatro grubu Hangardz, yeni projeleri ‘Kantsı’ için yapım desteği arıyor

DUVAR – İstanbullu bağımsız Ermeni tiyatro grubu Hangardz, Zaven Biberyan’ın aynı adlı öyküsünden uyarlanan yeni projeleri ‘Kantsı’ için yapım desteği arıyor. Projenin genel yönetmenliğini üstlenen Yeğya Akgün üstleniyor.

Bu yıl 100. yaşı kutlanan İstanbullu muhalif yazar Zaven Biberyan, “Kantsı”da Beyrut’ta şantiye şefliği yaptığı yıllardaki gözlemlerinden beslenerek; insanın iç çatışmalarını, ihtiraslarını, nefsi üzerindeki hakimiyet kaygılarını kaleme aldı.

Hangardz & Novva Film yapımındaki “Hangardz” projesinin genel yönetmenliğini Yeğya Akgün üstlenirken, video ve görüntü yönetmenliğini Sayat Dağlıyan & Tara Demircioğlu yapacak. Artun Gebenlioğlu’nun edebiyat & metin danışmanlığını yaptığı projede seslendirmen ve oyuncu olarak Yeğya Akgün, Artun Gebenlioğlu, Sevada Haçik Demirci, Antranik Bakırcıoğlu, Mane Kopar yer alacak.

Projeye buradan destek verilebilir. (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

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