Fransız Katolik Kilisesi’nde 3 bini aşkın pedofil rahip görev yaptı

Fransız Katolik Kilisesi’nde 1950’den bu yana 3 bini aşkın çocuk istismarı suçu işlendiği ortaya çıktı. Yaşanan istismarlara ilişkin bağımsız bir komisyonun hazırladığı rapor salı günü yayınlanacak.

Komisyon Başkanı Jean-Marc Sauve, araştırmanın 2 bin 900 ile 3 bin 200 arasında pedofil rahip veya kilisenin diğer üyelerini ortaya çıkardığını söyledi. Rapor hakkında AFP’ye konuşan Sauve, bunun “asgari bir tahmin” olduğunu sözlerine ekledi.

İki buçuk yılda hazırlanan rapor, ek bölümleriyle birlikte toplam 2 bin 500 sayfa.

Komisyon mart ayında kurban sayısının 10 bin olabileceği tahmininde bulunmuştu.

Mağdur dernekleri ve temsilcilerinin davet edileceği bir basın toplantısında kamuoyuna açıklanacak rapor, Fransa Piskoposlar Konferansı’na (CEF) ve Dini Enstitüler ve Cemaatler Konferansı’na (Corref) teslim edilecek.

Adının açıklanmasını istemeyen bir komisyon üyesi AFP’ye verdiği demeçte raporun “bomba etkisi” yaratacağını ifade etti.

Fransa Piskoposlar Konferansı Başkanı Eric de Moulins-Beaufort da raporun “korkutucu ve hatırı sayılır derecede önemli sayıları” ortaya çıkarmasından “endişelendiğini” ifade etti.

Komisyon ayrıca kurbanların sayısını değerlendirecek ve Kilise’deki cinsel şiddetin yaygınlığını diğer kurumlarda (spor dernekleri, okul vb.) tespit edilenlerle karşılaştıracak.

Çocuk suçlarını desteklemiş olabilecek “özellikle kurumsal ve kültürel mekanizmalar” da raporda ortaya çıkarılacak.

Mağduriyetler nasıl giderilecek?

Rapor ayrıca, mağdurların dinlenmesi, olayların önüne geçilmesi, rahiplerin ve din insanlarının eğitimi, kilise hukuku ve Kilise yönetiminin dönüştürülmesi gibi 45 farklı alanda çözüm önerileri de sunacak.

Komisyon araştırması sırasında ilk 17 ayda toplam 6 bin 500 mağdur ve mağdur akrabasının tanıklıklarını topladı.

250 görüşmenin yapıldığı bu süreçte çok sayıda arşiv de (Kilise, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, basın) incelendi.

Yaşanan olayların çoğunun zaman aşımına uğramış ya da faillerin ölmüş olması nedeniyle yasal süreç işlemeyecek. Kilise mahkemelerinin ise şeffaflıktan yoksun ve çok uzun olduğu belirtiliyor.

Kilise rapor sonrası nasıl adımlar atacak?

Dini Enstitüler ve Cemaatler Konferansı Başkanı Veronique Margron, “Gerekli tedbirlerin alınabilmesi için, ne kadar ağır olursa olsun bu yükle yüzleşmeliyiz” açıklamasında bulunurken Piskoposluk ise suçların giderilmesi yerine mali katkı uygulamasının devreye sokulacağının sinyallerini verdi.

2022’de atılması planlanan bu adım mağdur ve ailelerinin tepkisini çekti.

CEF ve Corref’ten ilk adımların kasım ayında düzenlenecek ortak genel kurul toplantısında gelmesi bekleniyor.

Eylül ayında Vatikan’ı ziyaret eden bazı Fransız piskoposlar ile görüşen Papa Francis, rapor hakkında görüşüldüğünü ifade etmişti.

Euronews