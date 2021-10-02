Suriye’de Barış İçin Ayin – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – Şam’daki Süryani Ortodoks Patriklik Katedrali bugün Suriye’de barış için ayin düzenledi.

Duaya Antakya ve tüm Doğu Patriği, dünyadaki Süryani Ortodoks Kilisesi’nin Yüce Başkanı Mar Ignatius II. Efram’ın başkanlık ettiği ayinde, Antakya ve Tüm Doğu Rum Melkite Katolik Patriği Yusuf el Absi, Viyana Katolik Başpiskoposu, Vatikan’a bağlı Kardinaller Kompleksi Üyesi Kardinal Christoph Schönborn ve Şam’daki Hıristiyan mezheplerinin bazı başkan ve temsilcileri katıldı.

Ayine ayrıca, Meclis Başkanı Hammuda Sabbağ, Devlet Bakanları Abdullah Abdullah, Dr. Diala Bereket, Papalık Suriye Büyükelçisi Mario Zenari, çok sayıda büyükelçi ve Şam’da mutemet diplomatik birlik üyesi katıldı.

Ayin, Kardinal Schönborn’un Suriye ziyareti sırasında katıldığı çeşitli etkinlikler arasında yer almakta olup aynı zamanda Şam ve Homus kırsalında bazı kutsal mekanlara ziyaret ve bazı kalkınma projelerini de içeriyor.

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