Marmara’da yeni bir batık keşfedildi

“Yalova Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırması Projesi” kapsamında çalışma yürüten ekipler, Altınova açıklarında gemi batığı tespit etti.

“Aslında 2018 yılında ilk kez burada başlamamızın sebepleri arasında hem Helenopolis Antik Kenti’nin hem de Kibotos Manastırı veya kalesi olarak bilinen alanın bu bölgede olduğunun bilinmesiydi. Ayrıca eski haritalardan Limana Antik Kenti’nin de yine Altınova ilçe sınırları içerisinde olduğunu biliyorduk. Yaptığımız su altı araştırmalarıyla bu kentlerin Marmara Denizi ile olan bağlantılarını ve olası günümüze kalmış kültür varlıklarını su altında tespit etmeyi amaçladık.”

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