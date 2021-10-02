KADASETLİ PATRİK HAZRETLERİ’NİN BAŞKANLIĞINDA BALYAN AİLESİ ANMASI

HAYCAR’ın girişimleriyle, her yıl 5 Ekim’e en yakın olan Cumartesi günü, tanınmış mimar ailesi Balyanlar anılmaktadır. Bu yılki anma töreni, 2 Ekim 2021, Cumartesi, saat 11:00’da, Üsküdar’daki Surp Haç Mezarlığı’nda, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin himayesinde ve takdisleriyle gerçekleşti.

Törene, Kadasetli Patrik Hazretleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, anıt mezarın hayırseverlerinden Hıraç Kırmızıyan, Gülüzar Artuç başkanlığındaki HAYCAR yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldılar.

Anma töreni Başrahip Zakeos Ohanyan’ın riyasetinde, Peder Husig Hergelyan, Peder Şirvan Mürzyan, Peder Bedros Buldukyan’ın katılımlarıyla, Balyan Ailesi anıt mezarı önünde yapılan dualarla başladı. Bu vesileyle Rab’de uyuyan Balyan Ailesi’nin tüm fertleri anıldılar.

Yapılan dualardan sonra, HAYCAR Yönetim Kurulu adına Gülüzar Artuç bir konuşma yaptı ve sözlerinin başında, anıt mezarın yapımında önemli katkıları olan İstanbul eski Belediye Başkanı merhum Kadir Topbaş’ı vefayla andı. Bu vesileyle, HAYCAR’ın da katkılarıyla hazırlanan “BALYANLAR” kitabını takdim etti ve yazar Büke Uras başta olmak üzere, kitabın yapım aşamasında emeği geçenlere teşekkür etti. Artuç’a göre, kitap akademik ve mimari çevrelerde ses getirmişti. Konuşmasında Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden uygun gördükleri bir sokak veya meydana, İstanbul’a benzersiz yapılar kazandıran Balyan Ailesi’nin adının verilmesi dileklerini iletti.

Sonrasında söz alan, Ekrem İmamoğlu, Balyan Ailesi’nin eseleri ve çalışmaları hakkında övgüyle konuştu ve onların mimari çalışmalarının bir sonucu olarak tarihi İstanbul şehrinin kültürel miraslarla zenginleştiğini belirtti. Bu bağlamda, kendisine sunulan dileğin haklı bir istek olduğunu söyleyerek, bugüne kadar Balyan Ailesi’yle özdeşleşmiş bir mekânın bulunmamasını eksiklik olarak niteledi. Bu vesileyle, Aile’nin layık olduğu şekilde kalıcı olarak bir meydanla anılması için elinden geleni yapacağının sözünü verdi.

Kapanış konuşmasını yapan Patrik Hazretleri, Balyan eserlerine bakıldığında yalnızca Ermeni mimarisinin değil, daha da önemlisi bu toprakların kültürünün bir sentezinin yansıdığını belirtti. Ancak ne yazık ki, görenlerin hayranlıklarını gizleyemedikleri yapıların mimarlarının Balyanlar olduğunun genellikle bilinmemesi üzücü olduğunu söyledi.

Sayın Başkan tarafından da olumlu karşılanan, bir meydana Balyan isminin verilmesi dileğini memnuniyetle karşılayan Patrik Hazretleri, sözlerine şöyle devam etti: “Ne yazık ki “Ermeni” kelimesinin çeşitli kesimlerce hala nefret söylemi olarak algılandığına tanık oluyoruz. Fakat, dileğim ve duam odur ki, “Ermeni” kelimesi geçmişte de olduğu gibi bu ülkenin üretken bir unsuru olarak algılansın. Çünkü, Balyan Ailesi gibi birçok Ermeni, bu ülkenin gelişimi için katkılar sunuşlardır”.

Patrik Hazretleri, iyi dileklerinin gerçekleşmesini, genç beyinlerin kaliteli hizmetleriyle ülkenin üretken unsurlarına dönüşmeleri, geçmişte olduğu gibi şevkle katma değer ve eşsiz eserler bırakmalarını ümit etti.

Konuşmaların ardından Balyan Ailesi Anıt Mezarı’nın mimarı Tavit Aynalı’ya, İstanbul Kültür Vakfı Başkanı Perihan Yücel’e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ na ve Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’ne, “BALYANLAR Osmanlı Mimarlığı ve Balyan Arşivi” isimli kitabın genişletilmiş 2. baskısı takdim edildi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/