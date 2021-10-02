İran’dan Bakü ile gergin bir süreçte Azerbaycan sınırında askeri tatbikat

İran, komşusu Azerbaycan ile ilişkilerin İsrail nedeniyle gergin olduğu bir dönemde, Azeri ve Ermeni sınırında “Hayber Fatihleri” adını verdiği bir askeri tatbikat başlattı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen tatbikata zırhlı ve topçu birlikler ile insansız hava araçları (İHA), elektronik savaş birimleri ve helikopterler katılıyor.

Azerbaycan ile İsrail arasındaki askeri ilişkiler ve silah alımı anlaşmaları nedeniyle Tahran yönetimi uzun zamandır rahatsızlığını dile getiriyor.

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev tatbikatı bir “sürpriz” olarak nitelendirirken İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan, ülkelerin kendi sınırları içinde gerçekleştirdikleri tatbikatların egemenliklerinin bir parçası olduğunu söyledi.

İran sınırındaki İsrail varlığı konusunda da yeni Azerbaycan’ın İran büyükelçisine mesaj gönderen Dışişleri Bakanı, “Siyonist rejimin İran’ın ulusal güvenliğine karşı yürüttüğü faaliyetleri tolere etmeyeceğiz ve gerekli tüm tedbirleri alacağız” dedi.

“Aliyev’in açıklaması sonrası tatbikat”

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’ne göre 2006 ile 2019 arasında İsrail Azerbaycan’a 825 milyon dolar değerinde silah satışında bulundu.

Tatbikatın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in İran’ın daha önce sınırda düzenlediği tatbikatlara gösterdiği tepkinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Aliyev, 27 Eylül’de 2. Karabağ Savaşı’nın 1. yılında, İran’a ait tırların işgalden kurtarılan Karabağ bölgesine yasa dışı şekilde gönderildiğini belirtmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid İran’ın askeri tatbikatından sadece bir gün önce Bahreyn’e giderek “bölgede büyüyen bir tehdit olarak görülen İran’ın İHA’lı saldırılarına yanıt verme konusunda iş birliği” konusunda temaslarda bulunmuştu.

Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili ise “İran, İHA başta olmak üzere güçlü askeri araçlar geliştiriyor ve bu herkesi rahatsız ediyor. Bizim sunduğumuz imkanların niteliğini de herkesi iyi biliyor” şeklinde bir demeç vermişti.

Euronews