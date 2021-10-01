Yeni e’den ekim sayısı

Yeni e dergisinin ekim sayısı yayımlandı. Derginin 60. sayısının dosya konusu “Mikis Theodarakis: Direnişin Şarkısı” oldu.

DUVAR – Aylık kültür, sanat ve edebiyat dergisi Yeni e’nin 60. sayısı yayımlandı. Derginin yeni sayısını, geçtiğimiz aylarda vefat eden Mikis Theodarakis ve tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy’a ithaf etti.

Yunan besteci ve müzisyen, ama aynı zamanda anti-faşist mücadelenin ön saflarında bir komünist olan Mikis Theoradakis’i konu alan “Mikis Theodarakis: Direnişin Şarkısı” başlıklı dosyanın yazarları arasında Barış Yıldırım, Mata Kaloudaki (Bengi Çakmak’ın çevirisiyle), Mahir Ergun, Seyit Aldoğan ve Fehmiye Çelik yer alıyor.

Dosyanın yanı sıra Yeni e’nin ekim sayısında, “Rönesans’ın Son Ustası” başlıklı yazısında Barış Avşar, ağustos ayında vefat eden Ferhan Şensoy’un ‘Rönesans insanı’ yapan özelliklerini tiyatro ve edebiyata katkılarından yola çıkarak değerlendirdi. Dergideki bir diğer yazıda ise Aydın Çubukçu, oyun yazarı ve devrimci Celal Perk’in eserlerinden yola çıkarak okuyucu ile Celal Perk’in hakikat anlayışını yeniden tanıştırdı. Nuray Sancar da Zeynep Aliye’nin Cumhuriyet Kitaplığı’ndan çıkan yeni kitabı ‘Kavşakta’ üzerine bir değerlendirme yazdı.

Dilan Mine Uğurlu, “Kukla Üzerine Bir Özgürlük Tarifi” isimli yazısı ile dergi okurunu radikal kuklacılığın tarihine götürürken; Korcan Evgin, Samuel Beckett’in ‘Godot’yu Beklerken’ eseri üzerinden kolektif bilinç ve örgütlenme üzerine bir deneme kaleme aldı. İlyas Tunç tek sayfalık yazısında okuyucuyu Porto Riko’ya götürürken, Ulaş Töre Sivrioğlu da, Yeni Osmanlıcı tarih yazımının tanınmış temsilcilerinden biri olan Ahmet Yaşar Ocak’ın ‘Türkler, Türkiye ve İslam’ adlı çalışmasını ele aldı. Musa Yazıcı’nın, Halim Şafak ile bireylikler dergisi üzerinden dergicilik serüveni ve edebiyat üzerine gerçekleştirdiği söyleşi de Yeni e’nin ekim sayısındaki sayfalarda yerini aldı.

Ermeni şiirin en büyük isimlerinden Rupen Sevag’ın Ohannes Şaşkal tarafından çevrilen şiiri “Esrik Aşk” ekim sayısında okurla buluşuyor. Ayrıca bu sayıda şiirleriyle Cevahir Bedel, İdris Sezgin, Arife Kalender, Önder Karataş, Enver Topaloğlu, Anıl Cihan, Gökhan Arslan, Serdar Koçak, Mustafa Bıyıklı ve M. Mahzun Doğan; öyküleriyle ise Tekgül Arı, Umut Çetin, Zekeriya Şimşek, Onur Gürleyen ve İlkay Yılmaz yer alıyor.

Kapakta yer alan illüstrasyonun yazar Hıdır Murat Doğan’a ait olduğu yeni sayının çizeri ise Gökçe Naz Köse oldu. Yeni e, kitabevleri ve internet satış sitelerinde. (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

https://www.gazeteduvar.com.tr/yeni-eden-ekim-sayisi-haber-1537060