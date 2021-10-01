Ülkü Ocakları bu kez ABD’nin hedefinde?

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Meryem Aybike Sinan

ABD ve Ülkü Ocakları!

İki gün önce 2022 ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası’nın, Temsilciler Meclisi’nde onaylanan metninde, “Bozkurtlar/Ülkü Ocakları”nın bir terör örgütü olup olmadığı hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından rapor hazırlanmasını öngören bir maddenin yer alması karşısında çok şaşırdık!

Geçtiğimiz haftalarda da “Ülkü Ocakları neden hedefte?” başlıklı bir yazı kaleme almıştık. İçeride birtakım odaklar tarafından hedef tahtasına oturtulan “Ülkü Ocakları”nın bu kez ABD tarafından tartışma konusu yapılmasının arka planında kim veya kimler var? Bu izandan yoksun tasarıyı kim, ne amaçla hazırladı?

Bunun cevabını Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım verdi:“Türk milletinin göz bebeği olan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın faaliyetlerini, terör örgütü sıfatları ile bağdaştırmaya kalkan ABD Temsilciler Meclisi; Ermeni işgalciliğine destek veren ve Türk-İslam düşmanlarına kucak açan emperyalizmin merkezî bir yapısıdır.

Ülkü Ocakları’nın araştırılması tasarısını hazırlayan Yunan kökenli Dina Titus adlı Türk düşmanı, Türk milletine karşı yürütülen faaliyetlerin başaktörü olarak yer alıyor.

Dina Titus, Azerbaycan’ın haklı mücadelesini verdiği Karabağ Savaşı’nda ‘Türk yapımı insansız hava araçlarında Amerikan teknolojisinin kullanımına ilişkin soruşturma’ talep ederek, Ermeni yanlısı bir tutum takınmıştı.

Ülkü Ocakları ile ilgili tasarıyı sunan Dina Titus’un, FETÖ’nün manevi oğlu Enes Kanter ile tasarı öncesi görüştüğünün ortaya çıkması Ülkü Ocakları’nın içte ve dışta ne denli bir saldırı altında olduğunun açık bir göstergesidir.”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç’in konuyla ilgili cevabı ise özetle şu şekilde:

“Yasanın nihai metni henüz ortaya çıkmamış ve onaylanmamış olmakla birlikte, asılsız ithamlar içeren ve ABD ile aramızdaki köklü müttefiklik ilişkisine yakışmayan böyle bir talebin ABD Kongresi’nin bir kanadında kabul görmüş olması dahi son derece üzüntü ve endişe vericidir.”

Ülkemizde gerek üniversite, basın, iş çevresi ve gerekse sosyal hayatta sayısız derneği ve kuruluşu el altında fonlayarak Türkiye’ye içeriden kaos, huzursuzluk ve fitne tohumları eken ABD’nin, Türk milletinin bu en güvenilir, her meselede devletinin yanında olan, ülkenin yarınları için idealist gençleri yetiştiren, Türk İslam ülküsünden başka derdi ve isteği olmayan bu millî kuruluşu hedef almasına şaşırdık mı?

Tabii ki hayır!

ABD’nin kafa yapısını anlamak hakikaten mümkün değil!

Tutarsız ve ilkesiz ABD’nin bir yandan YPG/PKK, FETÖ gibi illegal terör örgütlerini şefkatle kucaklayıp bağrına basması, öte yandan Türk Millî Kültürünün ve Türk devletinin yegâne kuruluşu olan Ülkü Ocakları’nı terörle ilişkilendirmesi Bekri Mustafa fıkralarından bile daha gülünçtür!

Ülkü Ocakları’nın böyle mesnetsiz, hesaplı ve tarafgir iddialarla yıpratılmaya çalışılması maksatlıdır. En zor zamanlarda bu ülkenin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatından sonra en öne atılacak, gözünü kırpmadan canını verecek vatan sevdalısı gençler işte bu ocakta yetişmektedir çünkü. Tarih buna şahittir. Nitekim bu ocak Türk milletinin beş bin yıllık aklının izini takip etmekte ve Türk İslam ülküsünün bayraktarlığını yapmaktadır.

Millî kuruluşlarımız bir bir yıpratılıp bu milletin millî damarları yok edilmeye, millî ve manevi anlamda savunmasız bırakılmaya Kızılelma yolcularının önü mesnetsiz, çürük, taraflı iftiralarla kesilmeye çalışılmaktadır.

Ancak büyük Türk milletinin feraseti her türlü fitneyi ve ihaneti anlayacak yüksekliktedir! Vesselam…

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/meryem-aybike-sinan/620852.aspx