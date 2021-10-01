SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Marsilya – Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim konuştu! “Ermeni-Yunan bayrağıyla tahrik…”

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi‘nde Marsilya ile 0-0 berabere kalarak İstanbul’a lider döndü. Maç sonunda sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu. Terim konuşmasında maç içinde çıkan olaylara dair, “Karşı tarafta sürekli Ermeni bayrağı açarsanız tribünümüzü tahrik ediyorsunuz… Yunan bayrağı, Ermeni bayrağı… Sakin olmalarını rica ettim, onlar da sağ olsunlar oldular. Yürekleriyle, destekleriyle bizi yalnız bırakmadılar.” dedi. İşte o sözler…

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Terim, konuşmasında maç içinde Galatasaray taraftarına yapılan tahrikten bahsetti.

İşte o sözler…

“Marsilya’yı iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Dersimize çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Cengiz ile beraber iki kenarı geniş kullanan bir takım.

Her zaman ilk yarının sonunda yediğimiz golü bu sefer atsaydık başka olurdu. Cicaldau da hakeme takıldı, hakeme gösterdiğimizde ‘kötü şans’ nedeniyle orada olduğunu söyledi.

Burada son dakikalarda sıkışmanız çok doğal. Giren ve çıkanların değişmediği bir Marsilya var, iyi bir takımlar. Bunlar gençlerimizi her gün tecrübelendirecektir.

Lider kaldığımız için mutluyum. “Benim takımlarım genel olarak en çok gol atan takımlar listesinde önde olur. Herhalde başlayacağız. Bugün biz de doğru işler yaptık. Bazen savunmayı da doğru yapmak lazım, bugün bunu başardık. 1 puan bazen sizi başka yerlere taşır.

TRİBÜNÜMÜZÜ TAHRİK EDİYORSUNUZ

Karşı tarafta sürekli Ermeni bayrağı açarsanız tribünümüzü tahrik ediyorsunuz… Yunan bayrağı, Ermeni bayrağı… Sakin olmalarını rica ettim, onlar da sağ olsunlar oldular. Yürekleriyle, destekleriyle bizi yalnız bırakmadılar.”

https://www.fotomac.com.tr/galatasaray/2021/09/30/son-dakika-galatasaray-haberi-marsilya-galatasaray-maci-sonrasi-fatih-terim-konustu-ermeni-yunan-bayragiyla-tahrik