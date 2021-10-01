Prof. Dr. Kemal Çiçek: Unutulan katliam tekrar eder

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev “Ermeni çeteler yeni katliam planları yapıyor” dedi. Tarihçi Prof. Dr. Kemal Çiçek “Unutulan zulüm tekerrür eder. Bu sebeple tarihî hafızamız güçlü olmak zorunda” ifadesini kullandı.

Yılmaz Bilgen

Karabağ’da 30 yıllık Ermeni işgalini bitiren harekâtın yıl dönümünde konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni çetelerin rövanş peşinde olduğunu ve yeni katliam planları yaptığını açıkladı. Tarihçi Prof. Dr. Kemal Çiçek, Ermeni komitacıların Erzurum ve Nahçivan’da 300 bin Müslüman’ı katlettiğini, 1989-2001 aralığında başta Hocalı olmak üzere Karabağ’da yaşanan katliamların da o vahşetin devamı niteliğinde olduğunu söyledi. Çiçek “Unutulan zulüm tekerrür eder. Bu sebeple tarihî hafızamız güçlü olmak zorunda. Ermeni zorbalar buldukları ilk fırsatta yeni cinayetler işlemekte tereddüt etmeyecek” dedi.



Hocalı’nın sivil halkı, Ermeni çetelerinin katlettiği şehitlerin başında

ABD’Lİ GENERAL İSYAN ETMİŞTİ

Türk Tarih Kurumu Ermeni Araştırmaları görevlisi olan Çiçek, 1919 yılında Türkiye’ye gelen ABD’li General James G. Harbord’un şahit olduğu Ermeni vahşeti karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini belirterek “Bunu yapanlar İsa’ya inanmış olamaz’’ dediğini aktardı. Yine dönemin Rusya Doğu Orduları Komutanı General Adichelidze, Erzurum Tortum’da Ermeni çeteleri tarafından 50 bin evin yakıldığını rapor etti. Tiflis’te yayınlanan “Zakavkazya ve Gürcistan” başlıklı raporda Rus Komutan, olayların korkunç bir boyut kazandığını ve Ermenilerin Türklere karşı işlediği korkunç kıyımı anlatıyor.

ARŞİVDEN SİLDİLER

Prof. Çiçek, o dönem yaşananların yansıtılmasında İstanbul Amerikan Yüksek Komiseri Amiral Mark L. Bristol’un resmî yazışmaları ve dönem gerçekliği ile ilgili raporlarının büyük önem taşıdığına vurgu yaparak “Amiral Bristol, Ermeni mezalimini ‘Türklerin tavuklarına kadar yaktılar’ diye anlatıyor. Ancak Amerika’da arşiv araştırmaları döneminde korkunç bir durumla karşılaştım. Ülkenin Türk-Ermeni ilişkileri ve o sürece dair bütün belge ve fotoğrafları imha edilmiş. ABD’li yetkililer bu durumu ‘II. Dünya Savaşı sonrası arşive Türkçe bilen Ermeniler alındı ve bir süre sonra arşiv numarası sabit olan yüzlerce dosya muhtevasının imha edildiğini fark ettik’ diye açıkladı. Sonrasında ortaya atılan iddialar için zemin hazırlandı’’ dedi.

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/805095.aspx