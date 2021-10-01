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Ermeni kadın halterci Liana Gyurjyan Avrupa şampiyonu

2021-10-01

Avrupa Halter Şampiyonası’nın bronz madalyası sahibi, Dünya Gençler Şampiyonası’nın galibi Liana Gyurjyan (81 kg), Finlandiya’nın Rovaniemi kentinde devam eden Avrupa U-20 Şampiyonası’nın galibi unvanını da kazandı.

Gyurjyan, toplam 216 kg (95 + 121) bir sonuç kaydetti.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1104956819242426&output=html&h=280&adk=3452721577&adf=1020545447&pi=t.aa~a.1867113230~i.4~rp.4&w=688&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1633084634&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=3827373523&psa=1&ad_type=text_image&format=688×280&url=https%3A%2F%2Fwww.ermenihaber.am%2Ftr%2Fnews%2F2021%2F10%2F01%2FErmeni-kad%25C4%25B1n-halterci-Avrupa-%25C5%259Fampiyonu%2F216641&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=172&rw=688&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&dt=1633084632106&bpp=4&bdt=1661&idt=5&shv=r20210927&mjsv=m202109270101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D471bb02fa68ac37b-228bef9751c90022%3AT%3D1632667769%3ART%3D1632667769%3AS%3DALNI_MbZYF8Lfot1-1jQ3b7r7TDv9c0HOA&gpic=00000000-0000-0000-0000-000000000000&prev_fmts=0x0%2C1194x280&nras=3&correlator=2761456699633&frm=20&pv=1&ga_vid=314481562.1632667769&ga_sid=1633084632&ga_hid=1598583425&ga_fc=0&u_tz=180&u_his=2&u_h=1194&u_w=834&u_ah=834&u_aw=1194&u_cd=32&u_java=0&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=27&ady=1011&biw=1194&bih=727&scr_x=0&scr_y=0&eid=44751037%2C31062370%2C31062943%2C44748553&oid=3&pvsid=298833466014575&pem=428&eae=0&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1194%2C0%2C1194%2C834%2C1194%2C727&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&alvm=r20210928&fu=128&bc=31&ifi=3&uci=a!3&btvi=1&fsb=1&xpc=WVIOWltA9i&p=https%3A//www.ermenihaber.am&dtd=2170

Türkiye’yi temsil eden Sara Yenigün’ü 3 kg geride bıraktı.

Bu, Ermeni takımının 5’inci şampiyonluk altınıdır.

Daha önce Garnik Çolakyan (55 kg), Gor Sahakyan (67 kg), Rafik Harutyunyan (81 kg) ve Karen Margaryan (81 kg) altın madalya kazanmıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/10/01/Ermeni-kadın-halterci-Avrupa-şampiyonu/216641

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