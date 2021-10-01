Ermeni halterci Avrupa Şampiyonu oldu

Ermeni halterci Karen Avagyan Avrupa Gençler Şampiyonası’nda birincilik kazandı.

Finlandiya’da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda erkekler 89 kiloda Avagyan koparmada 165 kilo kaldırarak altın madalya, silkmede da 195 kiloyla altın madalya aldı. Toplamda 360 kilo kaldıran Ermeni halterci Avrupa Şampiyonu oldu.



Hatırlanacağı üzere, önceki gün Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda kadınlar 81 kiloda Ermeni halterci Liana Gyurcyan toplamda 2013 kiloyla şampiyon olmuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/10/01/Ermeni-halterci-Avrupa-Şampiyonu/216694