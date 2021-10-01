Ermeni asıllı Oğuzhan Asiltürk / Durmuş Durduyan hayatını kaybetti

Türkiye Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Ermeni kökenli Oğuzhan 86 yaşında Asiltürk hayatını kaybetti.

Asiltürk 13 Eylül’de eşi ile birlikte zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1104956819242426&output=html&h=280&adk=3452721577&adf=1020545447&pi=t.aa~a.1867113230~i.4~rp.4&w=688&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1633074853&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=3827373523&psa=1&ad_type=text_image&format=688×280&url=https%3A%2F%2Fwww.ermenihaber.am%2Ftr%2Fnews%2F2021%2F10%2F01%2FO%25C4%259Fuzhan-Asilt%25C3%25BCrk-Durmu%25C5%259F-Durduyan-T%25C3%25BCrkiye%2F216628&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=172&rw=688&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&dt=1633074853410&bpp=5&bdt=2464&idt=6&shv=r20210927&mjsv=m202109240101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D471bb02fa68ac37b-228bef9751c90022%3AT%3D1632667769%3ART%3D1632667769%3AS%3DALNI_MbZYF8Lfot1-1jQ3b7r7TDv9c0HOA&gpic=00000000-0000-0000-0000-000000000000&prev_fmts=0x0%2C1194x280&nras=3&correlator=7110598350346&frm=20&pv=1&ga_vid=314481562.1632667769&ga_sid=1633074853&ga_hid=342490437&ga_fc=0&u_tz=180&u_his=2&u_h=1194&u_w=834&u_ah=834&u_aw=1194&u_cd=32&u_java=0&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=27&ady=973&biw=1194&bih=727&scr_x=0&scr_y=0&eid=31062579%2C31062370&oid=3&pvsid=2547931568847603&pem=428&eae=0&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1194%2C0%2C1194%2C834%2C1194%2C727&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&ifi=3&uci=a!3&btvi=1&fsb=1&xpc=uUbXDtzbdQ&p=https%3A//www.ermenihaber.am&dtd=116

Covid şüphesi olan Asiltürk çiftinin bilinçlerinin açık olduğu, oksijen desteğiyle tedavilerinin sürdüğü açıklanmıştı.

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

25 Mayıs 1935’te dünyaya gelen Oğuzhan Asiltürk İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde eğitim aldı.

Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. MSP Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kaldıktan sonra yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı.

1987 Türkiye Anayasa referandumu ile yasağının kalkmasının ardından ilk kongrede Refah Partisi’nin genel sekreterliğine seçildi. https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1104956819242426&output=html&h=280&adk=3452721577&adf=1553573099&pi=t.aa~a.1867113230~i.14~rp.4&w=688&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1633074853&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=3827373523&psa=1&ad_type=text_image&format=688×280&url=https%3A%2F%2Fwww.ermenihaber.am%2Ftr%2Fnews%2F2021%2F10%2F01%2FO%25C4%259Fuzhan-Asilt%25C3%25BCrk-Durmu%25C5%259F-Durduyan-T%25C3%25BCrkiye%2F216628&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=172&rw=688&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&dt=1633074853419&bpp=1&bdt=2473&idt=1&shv=r20210927&mjsv=m202109240101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D471bb02fa68ac37b-228bef9751c90022%3AT%3D1632667769%3ART%3D1632667769%3AS%3DALNI_MbZYF8Lfot1-1jQ3b7r7TDv9c0HOA&gpic=00000000-0000-0000-0000-000000000000&prev_fmts=0x0%2C1194x280%2C688x280&nras=4&correlator=7110598350346&frm=20&pv=1&ga_vid=314481562.1632667769&ga_sid=1633074853&ga_hid=342490437&ga_fc=0&u_tz=180&u_his=2&u_h=1194&u_w=834&u_ah=834&u_aw=1194&u_cd=32&u_java=0&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=27&ady=1573&biw=1194&bih=727&scr_x=0&scr_y=0&eid=31062579%2C31062370&oid=3&pvsid=2547931568847603&pem=428&eae=0&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1194%2C0%2C1194%2C834%2C1194%2C727&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&ifi=4&uci=a!4&btvi=2&fsb=1&xpc=i71bexvBwc&p=https%3A//www.ermenihaber.am&dtd=112

Saadet Partisi’nin kurucuları arasında yer alan Asiltürk, Necmettin Erbakan’ın ölümünün ardından Saadet Partisi’nin Yüksek İstişare Kurulu başkanlığına seçildi.

Türkiye AKP eski milletvekili Fevzi İşbaşaran, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk hakkında çarpıcı bir iddia paylaşmıştı.

İşbaran, Asiltürk’ün 34 yaşında isim değişikliğine gittiğini belirterek gerçek adının ‘Durmuş Durduyan’ olduğunu açıklamıştı. İşbaşaran 52 yıl önce yapılan isim değişikliği ile Oğuzhan Asiltürk’ün siyasi kariyerinin birden bire yükselişe geçmesine dikkat çekmişti.

İşte İşbaşaran’ın Twitter hesabından paylaştığı o bilgiler:

“Oğuzhan Asiltürk’ün 52 yıl önce yani 34 yaşındayken mahkemeye başvurup ‘Durmuş Durduyan’ olan adını ‘Oğuzhan Asiltürk’ olarak değiştiriyor. https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1104956819242426&output=html&h=280&adk=3452721577&adf=1103179589&pi=t.aa~a.1867113230~i.24~rp.4&w=688&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1633074853&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=3827373523&psa=1&ad_type=text_image&format=688×280&url=https%3A%2F%2Fwww.ermenihaber.am%2Ftr%2Fnews%2F2021%2F10%2F01%2FO%25C4%259Fuzhan-Asilt%25C3%25BCrk-Durmu%25C5%259F-Durduyan-T%25C3%25BCrkiye%2F216628&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=172&rw=688&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&dt=1633074853423&bpp=1&bdt=2477&idt=0&shv=r20210927&mjsv=m202109240101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D471bb02fa68ac37b-228bef9751c90022%3AT%3D1632667769%3ART%3D1632667769%3AS%3DALNI_MbZYF8Lfot1-1jQ3b7r7TDv9c0HOA&gpic=00000000-0000-0000-0000-000000000000&prev_fmts=0x0%2C1194x280%2C688x280%2C688x280&nras=5&correlator=7110598350346&frm=20&pv=1&ga_vid=314481562.1632667769&ga_sid=1633074853&ga_hid=342490437&ga_fc=0&u_tz=180&u_his=2&u_h=1194&u_w=834&u_ah=834&u_aw=1194&u_cd=32&u_java=0&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=27&ady=2173&biw=1194&bih=727&scr_x=0&scr_y=0&eid=31062579%2C31062370&oid=3&pvsid=2547931568847603&pem=428&eae=0&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1194%2C0%2C1194%2C834%2C1194%2C727&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&ifi=5&uci=a!5&btvi=3&fsb=1&xpc=YOwJGCVdKR&p=https%3A//www.ermenihaber.am&dtd=113

-Tamam,din değiştirip müslüman olabilirsin, adını soyadını da değiştirebilirsin ama mensup olduğun millet değişmez, utanılacak bir şey yok. Hristiyan Türkler var, adlarını değiştirmediler ama Hristiyanlar.

-Hadi ‘Durmuş Durduyan’ adını değiştirdin ‘Oğuzhan Asiltürk’ gibi iddialı bir ad ve soyadını niye aldın?

– Ahmet Çelik, Hasan Yılmaz, Mustafa Keser ismi falan alsaydın bari…

İlk, orta, Liseyi Malatya’da, Üniversiteyi, İstanbul Üniversitesi İnşaat Fakültesi’inde ‘Durmuş Durduyan’ olarak okuyorsun.

– Sonra, Durmuş Durduyan serbest müşavir/mühendis olarak çalışıyorsun.

Birgün Erbakan ile tanışıyorsun sonra Oğuzhan Asiltürk oluyor ve milletvekili/Bakan.

Bunu hiç yazmak istemezdim ama Türkiye’nin acı bir gerçeğini anlatmak istedim.

– Aslında Durmuş Durduyan, Özal, Demirel, Erbakan gibi İTÜ’lü ama Ermeni bir vatandaş olarak onlar kadar şanslı olup devlette iyi bir işe girememiş.

– Ne zaman ki, Oğuzhan Asiltürk oluyor, kapılar açılıyor.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/10/01/Oğuzhan-Asiltürk-Durmuş-Durduyan-Türkiye/216628