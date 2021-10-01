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Dünyaca ünlü piyanist Evgeny Kissin, Yerevan’da Yerablur Şehitliğini ziyaret etti

2021-10-01

Yerevan Perspektifleri 22. Uluslararası Müzik Festivali kapsamında 26-29 Eylül’de Ermenistan’da bulunan dünyaca ünlü Rus piyanist Evgeny Kissin, Yerablur Şehitliğini ziyaret etti.

29 Eylül’de eşi Karina ile Yerablur’u ziyaret eden sanatçı, İkinci Karabağ Savaşı’nda vatan uğruna yaşamlarını yitirenler anısına saygı duruşunda bulunndu.

Evgeny Kissin, 28 Eylül tarihinde Aram Khachatryan Konser Salonunda yeni müzik programı ile müzikseverlerle buluştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/10/01/Evgeny-Kissin-Ermenistan-Karabağ-Yerablur/216675

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