Yunan yayılmacılığı kronik saplantıdır

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AHMET TOLGAY

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta verdiği demeçlerde, Türkiye – ABD ilişkilerindeki gidişatın hiç de iyi olmadığını üstüne basa basa vurguladı… Gidişat nasıl iyi olsun ki?.. ABD yaptığı askeri yığınaklarla Türkiye’yi Ege’de çevreleyen Yunan adalarını teker teker vurucu üs haline getiriyor… Türkiye’nin NATO müttefiki olan ABD’nin Yunanistan’la giriştiği askeri işbirliği gittikçe tırmanırken Yunanistan da tehlikeli rüyalara dalmış görünüyor… Birkaç gün önce de yazdığım gibi Dedeağaç’ı askeri üsse çeviren ABD, şimdi de Çanakkale Boğazı’nı çevreleyen Limni, Midilli, Semadirek ve Skiri adalarına göz dikti. Türk etkinliğini bastırmak için harekete geçtiği izlenimini açıkça veren ve Lozan’ı da ihlal eden ABD’nin özellikle Limni’yi hava operasyonlarında kullanmak istediği belirtiliyor. Zaten ABD, Lozan Anlaşmasına imza atmamış bir ülke… Pentagon’un yerleşmek istediği adalar Limni, Midilli, Semadirek ve Skiri… Özellikle Limni’nin hava operasyonlarında kullanılacağı belirtiliyor. Tüm bu askeri yığınaklar Türkiye karşıtlığını içerir ve hedefinde Türkiye var… Yunanistan’ın Türk toprakları üzerindeki kronik yayılmacılık hevesi de bu yığınaklara paralel olarak depreşmektedir tabii ki… Kronik Yunan yayılmacılığı bir şehir efsanesi değil, hem tarihi ve hem de güncel gerçektir…

ABD, Türkiye sınırına 40 km. uzaklıktaki Dedeağaç Limanı’nı genişleterek, orayı büyük askeri gemilerin yanaşabileceği bir üs haline getirmiş, Balkanlar’a bu üs üzerinden binlerce tank ve askeri araç sevk etmişti. Son haberlere göre, ABD ile Yunanistan, Dedeağaç’ın askeri kullanımı konusundaki anlaşmanın süresini 5 yıl daha uzatacak.

Rum ve Yunan yetkilileri ile medyası Kıbrıs konusundaki garantilere ilişkin “çağdışılık” edebiyatı yaparken, Yunanistan’ın yayılmacılığı günümüzde bile ulusal siyasete dönüştürdüğünün açık kanıtlarıyla karşı karşıyayız…

***Duruma Kıbrıs olayı açısından bakacak olursak… Türk askeri gücünün son ferdine dek Kıbrıs’tan çekilmesi paranoyası Rum – Yunan siyasetinin odağına oturtuldu. Bu paranoyanın tarihi temelini bilenler için Yunanistan’ın niyetini anlamak hiç de zor değildir. Konjonktürün uygun olduğu bir zamanda Kıbrıs’ta yapılacak operasyonla adayı Yunanistan’a bağlama ütopyası hep canlıdır…

1951’de Kıbrıs Rum Ortodoks Kilise’sinin, Atina’dan gelen emirle düzenlediği ve toplanan imzalarla olağanüstü bir başarıya ulaşan Yunanistan’la birleşme plebisiti, İngiliz Sömürge Yönetimi’nin konjonktürel duruşu ve Kıbrıs Türk halkının örgütlenerek direnmesiyle amacına ulaşamamıştı…

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https://www.kibrisgazetesi.com/yunan-yayilmaciligi-kronik-saplantidir-makale,14956.html