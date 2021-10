VARAKA SURP HAÇ YORTUSU VAKIFLIKÖY’DE KUTLANDI

Sadece Ermeni Kilisesi’ne özgü olan Varaka S. Haç Yortusu, Vakıflıköy S. Asdvadzadzin Kilisesi’nde büyük bir coşkuyla kutlandı. Törenlere, ziyaretçi olarak Antakya’da bulunan Adalar Din Görevlisi Rahip Harutyun Damadyan riyaset etti, S. Badarak’ı sundu ve vaaz verdi. Törende Anadolu Ermeni Cemaatleri Gözetmeni ve Hatay Kiliseleri Din Görevlisi Avedis Tabaşyan da hazır bulundu. Törene Vakıflıköy’de yaşayan cemaatimiz üyeleri de katıldılar. S. Badarak ilahileri Peder Avedis önderliğindeki muganniler tarafından seslendirilirken, Yetkili Okuyucular Misak Hergel, Aren Kuş ve Yusuf Tabaş Kutsal Sofra’ya hizmet ettiler.

S. Badarak’a müteakiben, Rahip Harutyun vaaz verdi ve öncelikle Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin pederane selamlarını ve takdislerini iletti. Patrik Hazretleri’nin her daim Vakıflıköy için duacı olduğunu ve köyün yaşantısıyla her zaman yakinen ilgilendiğini söyledi. Sonrasında, Ağustos ayı sonunda, Patrik Hazretleri tarafından Anadolu Ermeni Cemaatleri Gözetmeni olarak atanan Peder Avedis’i selamladı ve kendisini kutladı. Bu vesileyle, Vakıflıköy’de yaşayan cemaatimiz üyelerini Peder Avedis ve ailesi için her daim duacı olmaya davet etti.

Rahip Harutyun, daha sonra, Varaka S. Haç Yortusu’nun tarihçesine kısaca değindi. Sonrasında, bu yortunun sadece Ermeni Kilisesi’nde kutlandığını belirterek, yortunun Ermeni Cemaati ile ilintili olduğunun altını çizdi. Öyle ki, Ermenilere has olan bu Haç yortusunda, Ermeni Cemaati üyelerinin ikame ettiği Vakıflıköy’de S. Badarak sunmamın özel bir anlam taşıdığını söyledi. Öte yandan, bu yortunun Vakıflıköy’de yaşayanlara özel bir mesajı bulunmaktaydı.

Rahip Harutyun, daha sonra Surp Haç’ın bütünleştirici kudretine değindi ve köydeki S. Asdvadzadzin Kilisesi’nin, Surp Haç’ın bütünleştirici kudretini temsil ettiğini söyledi. Geçmişte, Müteveffa Patrik Mesrob II. Hazretleri, Surp Haç’ın bu mesajının çağrısını takip ederek, gelecek vizyonunu ortaya koymuş ve köyün kilisesinin yenilenmesi için ciddi adımlar atmıştı. Yenilenen kilise, hem İstanbul’da yaşayan hem de yurt dışında yaşayan Ermenilerin dikkatlerini köy özerde toplamıştı. Böylece, ruhani bir birliktelik yıllar boyunca tesis edilmiş olup, köy günümüzdeki parlak görünümüyle geleceğe yürümekteydi. Bu yaşayan tarihi dikkate sunduktan sonra, Rahip Harutyun köyde yaşayanları S. Haç önünde yakarmaya, gündelik ekmeklerini verdiği için Rab İsa Mesih’e dua etmeye davet etti ve sözlerini şu şekilde tamamladı: “Kutsal Haç sizleri birleştirdi, onun için Kutsal Haç’ın kıymetini iyi bilin ve O’na layık evlatlar olun. Öyle ki, hem köyünüz bereketlensin hem de siz köyle bereket bulun”.

Vaaz sonunda, Peder Avedis’in ricasıyla İstanbul’da Mıgırdiç Sertşimşek tarafından hazırlanan ve Hatay’a gönderilen iki haç kiliseye sunuldu. Sonrasında ise, bu haçlarla son takdis duaları okundu.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/