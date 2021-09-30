PATRİK HAZRETLERİ BÜYÜKDERE S. HRİPSİMYANTS KİLİSESİ’Nİ ZİYARET ETTİ VE YENİLEME ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 30 Eylül 2021, Perşembe, yürütülen yenileme çalışmalarını yerinde incelemek için Büyükdere S. Hripsimyants Kilisesi’ni ziyaret etti. Patrik Hazretleri’ne Peder Şirvan Mürzyan refakat etmekteydi.

Patrik Hazretleri öncelikli olarak S. Hripsimyants Kilisesi’nde devam eden yenileme çalışmalarını takip etti. Kilise içerisindeki yenilenen bölümler Patrik Hazretleri’nin dikkatine sunuldu. Kilisede bir süredir tadilat ve yenileme çalışmaları devam etmekteydi. Ünlü ressam Erol Sarafyan’ın büyük bir titizlik ve emekle resmettiği, İncil’den bölümleri konu alan tablolarla donatılmış tavanını da yerinde inceleyen Patrik Hazretleri bu yeni üslup için ünlü ressamı çalışmasından dolayı kutladı. Patrik Hazretleri incelemelerini sonlandırdıktan sonra, çalışmalarla ilgili fikirlerini belirtti ve pederane öğütlerde bulundu.

Patrik Hazretleri, yenileme ve düzenleme çalışmalarında gösterdikleri özen ve gayretleri için Murat Süme başkanlığındaki Vakıf Yönetim Kurulu üyelerini tebrik etti. Bu bağlamda, kilisedeki yenileme çalışmalarının başarıyla tamamlanması için kendilerine iyi dileklerini sundu.

Kilisedeki yenileme çalışmaları hala devam ediyor. Bahçe düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Aralık ayı içerisinde Kilise’nin takdis edilip yenide ibadete açılması planlanıyor.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/