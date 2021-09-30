New York’ta başlayan yapıcı görüşmelerin devamını destekleyeceğiz

Son dönemde BM Genel Kurulu çerçevesinde birçok yapıcı toplantı gerçekleştirildi. Minsk Grubu Eşbaşkanları Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları ile görüştü. ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi Lynn Tracey dün 29 Eylül’de gazetecilerle yaptığı bir konuşmada bunu dile getirdi.

“Bize göre bunlar yapıcı görüşmeler ve New York’ta başlayan bu yapıcı görüşmelerin devamına nasıl destek olabileceğimizi göreceğiz. Minsk Grubu için çatışmaya kalıcı bir çözüm, bölgede barışı sağlayacak kapsamlı bir çözümdür” dedi.

Büyükelçi, Ermeni-Türk ilişkilerinin olası normalleşmesine de değindi. “Taraflar buna hazır olmalı ve bu durumda ABD, uzlaşma ve diyalog çabalarını desteklemeye, teşvik etmeye hazırdır. Ancak tarafların bu istek ve hazırlığa sahip olması önemlidir.

Bu anlamda durum henüz net değil. İnsanlar uzlaşma çabalarına da güvenmeli ve diplomatik çabalarımızı buna yönlendirmeye hazırız.

Ermenistan Kamu Radyosu