Madrid Belediye Başkanı, Papa’nın özrüne karşı çıktı: İspanya Amerika kıtasına medeniyet ve özgürlük götürmüştür

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Papa Francis, Latin Amerika’da kilisenin ‘acı verici hatalar’ yaptığını söyledi. Madrid’in sağcı belediye başkanı ise Papa’ya karşı çıktı, İspanya’nın Amerika’ya ‘özgürlük’ götürdüğünü söyledi.

DUVAR – Vatikan’ın kolonizasyonu kastederek Meksika’da kilisenin yaptıklarını ‘acı verici hata’ olarak kabul etmesinin ardından Madrid’in sağcı Madrid Özerk Bölge Başkanı’ndan eleştiri geldi, İspanya’nın Amerika kıtasına ‘özgürlük’ götürdüğünü savundu.

‘TARİHİ TEKRAR OKUMAK GEREKLİLİKTİR’

Papa Francis geçtiğimiz günlerde Kilise’nin Meksika’daki rolünü eleştiren bir açıklama yaptı. Meksika’nın bağımsızlık günü nedeniyle yapılan açıklamada Katolik Ruhani Lider, ülkenin tarihindeki ‘kişisel ve toplumsal günahlar dolayısıyla’ af dilemişti. Francis, “Köklerimizi güçlendirmek adına ülkenin tarihini şekillendiren ışıkları da gölgeleri hesaba katarak geçmişi tekrar okumak gerekliliktir. Bu geriye bakış, ister istemez hafızayı berraklaştırma süreci, yani geçmişte yapılmış çok acı verici hataları kabul etme anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

‘KATOLİKLİK, MEDENİYET VE ÖZGÜRLÜK GÖTÜRDÜK’

Eski bir İspanyol sömürgesi olan Meksika’nın tarihi hakkında Papa’nın özrüne İspanya’nın başkenti Madrid’in Madrid Özerk Bölge Başkanı Isabel Ayuso’dan tepki geldi. Ülkenin geleneksel muhafazakar partisi olarak görülen Halk Partisi’nin (PP) belediye başkanı Ayuso, İspanya’nın Amerika kıtalarına ‘Katoliklik, medeniyet ve özgürlük götürdüğünü’ iddia etti. Sağcı Başkan, Papa Francis’in Arjantinli oluşuna gönderme yaparak ‘İspanyolca konuşan birinin mirasları hakkında böylesi sözleri sarf etmesini şaşırtıcı bulduğunu’ ekledi.

Ayuso Covid-19 pandemisinin ilk aylarında ‘salgının mültecilerce yayıldığını’ söylemişti. PP içerisinde yönü daha da sağa kıran Ayuso’nun ismi partinin gelecekteki olası liderlerinden biri olarak anılıyor.

MEKSİKA YERLİLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan Meksika’nın Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador Yaqui halkından, atalarına karşı işlenen suçlardan dolayı resmi olarak özür diledi. Ülkenin kuzeyindeki Sonora eyaletinde düzenlenen törende konuşan Obrador, “Meksika Devleti Yaqui halkına yada başka herhangi etnik/kültürel gruba yönelik ötekileştirilmeye, istismara veya adaletsizliğe bir daha asla izin vermemelidir” ifadelerini kullandı. Obrador, 1884-1911 yılları arasında ülkeyi yöneten Porfirio Diaz döneminde yaşananlar gibi işlenen istismar suçları nedeniyle af diledi.

‘BİZDEN ÇALINANIN İADESİ’

‘Yaqui halkının uğradığı zararı mümkün olduğunca telafi etmek için hazır olduklarını söyleyen Meksika Cumhurbaşkanı geçtiğimiz Mayıs ayında da yerli Maya halkından geçmiş istismarlar nedeniyle özür dilemişti. Şimdi de ‘adalet planı’ kapsamında Meksika hükümeti Yaqui’lerin topraklarının geri verileceğini açıkladı.

Törende konuşan Yaqui temsilcisi Jesus Patricio Varela adalet planının bir hediye olmadığını, kendilerinden alınanın geri verilmesini kapsadığını söyledi ve su kaynaklarına sınırlı ulaşımları olduğunu hatırlattı. Varela plana dair ‘bizden çalmak istedikleri onurun gerilmesi’ tanımını yaptı. (DIŞ HABERLER)

https://www.gazeteduvar.com.tr/madrid-belediye-baskani-papanin-ozrune-karsi-cikti-ispanya-amerika-kitasina-medeniyet-ve-ozgurluk-goturmustur-haber-1536928