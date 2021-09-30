Eurovision yarışmacısı Hayko, koronadan öldü

Hayko adıyla tanınan Ermeni şarkıcı Hayk Hakobyan, koronadan öldü. Hayko, 2007’de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda “Anytime You Need” parçasıyla Ermenistan’a sekizincilik getirmişti.
DUVAR – Hayko adıyla tanınan Ermeni şarkıcı ve söz yazarı Hayk Hakobyan, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da bu sabah öldü. 48 yaşındaki şarkıcının Covid-19 nedeniyle öldüğü belirtildi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Peşinyan yayınladığı mesajda, Hayko’nun modern Ermeni müziğinin önemli temsilcilerinden olduğunu vurgulayarak, şarkıcının her zaman hatırlanacağını söyledi.
EUROVİSİON’DA ERMENİSTAN’A SEKİZİNCİLİK GETİRDİ
Hayko, 2007’de Helsinki’de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda “Anytime You Need” isimli parçayla Ermenistan’a sekizincilik getirmişti. Eurovision Şarkı Yarışması yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Hayko’nun ölmesinden duyulan üzüntü ifade edildi.
İlk albümü “Romances”ı 1999’da yayınlanan Hayko, Ermenistan Müzik Ödüllerinde “En İyi Şarkıcı”, “En İyi Proje” ve “En İyi Albüm” ödüllerini almıştı. (AjansBizim)
https://www.gazeteduvar.com.tr/eurovision-yarismacisi-hayko-koronadan-oldu-haber-1536843
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