Ermeni halterci Rafik Harutyunyan Avrupa şampiyonu

Avrupa Gençler Halter Şampiyonası’nda Ermenistan’ı temsil eden Rafik Harutyunyan (81 kg) şampiyon oldu.

Avrupa 20 Yaş Altı Halter Şampiyonası Finlandiya’nın Rovaniemi kentinde düzenlendi.

Rafik Harutyunyan koparma ve silkmede 345 kg sonuç kaydetti.

Koparmada 155 kg’dan sonra Rafik, üçüncü yaklaşımda 160 kg’ı sabitlemedi ve dördüncülükle yetindi. Ermeni halterci silkmede rakiplerini geride bıraktı.

İlk yaklaşımla 190 kg’lık halteri kaldırdı, bu sadece küçük altın için değil, aynı zamanda toplam sonuçta Avrupa şampiyonu unvanını kazanmak için de yeterliydi.

Ermeni sporcu son iki yaklaşımından vazgeçti.

Başka bir haltercimiz Armen Grigoryan ise (73 kg) 29 Eylül’de 23 yaş grubunda yarıştı ve 5. Sırada yer aldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/09/30/Ermeni-halterci-Avrupa-şampiyonu/216539