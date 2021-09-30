Dağlık Karabağ çatışmaları sonrası istifa eden eski Ermeni Savunma Bakanı Tonoyan gözaltına alındı

Yaklaşık bir yıl önce Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki askeri zaferinin ardından görevden ayrılan eski Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan, çok büyük çaplı yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındı.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi‘nden yapılan açıklamaya göre 2018-2020 yıllarında görev yapan Tonoyan, 4.6 milyon dolarlık yolsuzluk yaptığına dair şüpheler nedeniyle gözaltına alındı ve hakkında dava soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın Ermeni ordusu için mühimmat alımındaki ihlallere ilişkin olarak başlatıldığı, Tonoyan’la birlikte ünlü silah tüccarı David Galstyan’ın da gözaltına alındığı belirtildi.

Tonoyan ve Galstyan’ın tutuklanması için mahkemeye dilekçe verildiği de bildirildi.

Tonoyan, geçen sene 27 Eylül’de yeniden alevlenen ve Ermenistan’ın hak iddia ettiği toprakları kaybetmesiyle sonuçlanan Dağlık Karabağçatışmalarının ardından 20 Kasım’da koltuktan inmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210930/daglik-karabag-catismalari-sonrasi-istifa-eden-eski-ermeni-savunma-bakani-tonoyan-gozaltina-alindi-1049389914.html