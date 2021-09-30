ABD’nin Ankara Büyükelçisi adayı: ‘Soykırımı’ tanırım

Biden yönetiminin Ankara Büyükelçiliği’ne aday gösterdiği Jeff Flake, Senato’daki oturumda 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıyacağını söyledi.

ABD yönetiminin Ankara Büyükelçiliği’ne Aday gösterdiği Jeff Flake, önceki gün Senato Dış İlişkiler Komitesi onay oturumuna katıldı. Bu oturumda Komite Başkanı Demokrat Senatör Bob Menendez’in “Eğer onaylanırsanız, Ermeni Soykırımı’nı Anma Günü olan 24 Nisan’a dair bu taahhüdü tekrarlayacak mısınız” sorusuna, “Yapacağım” yanıtını vererek, elçi olarak atandığı takdirde “soykırımı” tanıyacağını kaydetti. Flake, daha önce 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan tasarılara destek vermemişti.

S-400 VE F-35’LER

Oturumda Türkiye’nin gelecekte Rus silahları satın alması halinde, halihazırda uygulamada olan ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarına ek olarak yeni yaptırımlarla karşılaşabileceğini belirten Flake, şunları söyledi: “Türkiye ile ilişkimiz derin zorluklarla karşı karşıya. Türkiye, Rus S-400 sistemini satın alıp test etmeyi seçti. Bu eylem, tüm müttefiklerin 2016 NATO zirvesinde verdiği taahhütlere ters düştü ve haklı olarak Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasını ve CAATSA yaptırımlarının uygulanmasını tetikledi. S-400’leri elden çıkarmanın CAATSA yaptırımlarını kaldırmanın yolu olduğunu sürekli olarak yineleyeceğim.”

YENİ YAPTIRIM UYARISI

“Ayrıca Türkiye’yi gelecekte Rus silahlarını satın alınmasının daha fazla yaptırımı tetikleme riski olduğu konusunda uyarıyorum. Aynı zamanda Türkiye’yi, Türk ordusunu NATO ile birlikte çalışabilir durumda tutan ABD savunma ürünlerini satın almaya teşvik etmeliyiz” dedi. Flake, Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu da söyledi.

DIŞİŞLERİ’NDEN ‘AGREMAN’ TWEET’İ

Jeff Flake’in katıldığı Senato oturumu sonrası Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın ise resmi Twitter hesabı üzerinden ‘Agreman’ diye bir paylaşım yapması dikkat çekti. Dışişleri Bakanlığı, “Gönderen devletin kabul eden devlete büyükelçi olarak göndermek istediği şahıs için almak zorunda olduğu izne ‘Agreman’ adı verilir” şeklinde paylaşım yaptı.

https://www.hurriyet.com.tr/dunya/abdnin-ankara-buyukelcisi-adayi-soykirimi-tanirim-41906328