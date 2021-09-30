ABD Büyükelçisi: Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyaloğu desteklemeye hazırız

ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi Lynne Tracy, Erivan ile Ankara arasındaki ilişkileri normalleştirmenin imkanları ile ilgili değerlendirmesinde iki ülke arasındaki diyaloğu desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

Basın mensuplarına konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ABD’li Büyükelçi Tracy, ABD’nin Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi bağlamında iki ülke arasındaki diyaloğu desteklemeye hazır olduğuna işaret etti.

Tracy, “Taraflar buna hazır olmalı ve bu durumda ABD, uzlaşma ve diyalog çabalarını desteklemeye, bu çabaları kolaylaştırmaya hazırdır. Ancak tarafların bu konuda istekli ve hazır olması önemli. Bu bağlamda durum henüz netlik kazanmadı. İnsanların ayrıca uzlaşma çabalarına inanması gerekiyor ve biz, bu konuda diplomatik çaba sarf etmeye hazırız” diye konuştu.

Daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dağlık Karabağ’daki işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını, Ermenistan’ın bunu değerlendirmesi halinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettik” açıklamasında bulunmuştu.

Bu açıklamanın ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye’den bölgede barışın tesisi konusunda olumlu sinyaller aldıklarını belirterek, “Bölgede barışın tesisi konusunda Türk kamuoyundan bazı net olumlu sinyaller alıyoruz. Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Paşinyan, son olarak 8 Eylül’de yaptığı açıklamada da Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirme olasılığını gördüklerini belirterek “Türkiye ile ilişkileri normalleştirme, kara ve tren yolu ulaşımını tekrar hayata geçirmeyi istişare etmeye hazırız. Bunu daha da genişletebiliriz” demişti.

Sputnik Türkiye