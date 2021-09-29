Ünlü Ermeni film yönetmeni Parajanov’un oğlu öldü

Dünyaca ünlü Ermeni film yönetmeni Sergey Parajanov’un oğlu Yetenekli bir film yönetmeni Suren Parajanov 63 yaşında Kiyev’de öldü.

Sergey Parajanov Müzesi’nin Facebook sayfası bununla ilgili paylaşımda bulundu.

Müze aynı zamanda Sergey Parajanov’un 1974 yılının Haziran ayında hapishaneden oğluna yazdığı mektubu yayınladı.

1955’te Sergey Parajanov, bir Sovyet diplomatı Svetlana Shcherbatyuk’un (1938-2020) kızıyla evlendi ve 1958’de oğulları Suren doğdu. 1961’de çift boşandı, ancak her zaman sıcak bir ilişkileri vardı, Svetlana her iki soyadını da korudu – Shcherbatyuk-Parajanova.

Parajanov’un Gürcü arkadaşı Yuri Mechitov, Facebook sayfasında oğlu Parajanov’un arşiv fotoğraflarını yayınladı:

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/09/29/Sergey-Parajanov-Ermeni/216466