Türkiye’den Ermenistan sinyali: Normalleşme yakın mı?

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, uzun süredir ilk kez Türkiye tarafından Ermenistan ile ilgili normalleşme açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Az Önce Konuştum Programın’da Ermenistan-Türkiye ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

“Karabağ’ın özgürleştirilmesi tamamen bir kazanımdır”diyen kalın, Türkiye-Ermenistan ilişkileri konusunda da şunları söyledi:

Biz prensipte Ermenistanla normalleşmeye olumlu bakıyoruz. 1992’de bizim Ermenistan ile diplomatik ilişkilerimizi sonlandırmamızın ve sınırı kapatmamızın temel sebebi Karabağ’ın işgal edilmesiydi. Şimdi bu sorun çözüldüğüne göre Ermenistan ile normalleşmemizin önünde bir engel yok aslında. Fakat Karabağ meselesinde halen çözülmesi gereken bazı konular var.

TIKLAYIN – Ermenistan sınırı ne zaman açılacak?

Ermenistan nasıl bakıyor?

Amerikan Ermeni Assamblesi Bölge sorumlusu Alin Ozinian, bianet’e Ermenistan tarafının bakışını şöyle aktarmıştı:

Paşinyan hükümeti 2008 yılındaki protokol benzeri önkoşulsuz bir sürece başlanacaksa biz buna hazırız mesajı veriyor.

Ama Paşinyan hükümeti aynı zamanda Türkiye’ye “Bunu geçen seferki gibi Batı’nın gözünü boyamak için yapıyorsanız ve sözde kalacaksa bunu kabul etmeyeceğiz” anlamında gelen bir mesaj verdi.

Bence bu önemli, Türkiye, Ermenistan’la ilgili bir normalleşme siyaseti izleyecekse Ermenistan buna “hayır” demiyor, “Karabağ Savaşı” ya da “önce soykırımı kabul edin” şartı koşmuyor.

Buna şu açıdan bakmak gerekiyor. Paşinyan hükümeti Türkiye konusunda büyük bir baskı altında. Son 30 yıldır hiçbir hükümet bu kadar baskı altında değildi.

Paşinyan’ın istifası sonrası Haziran’da yeni seçimler var. Şimdi bu gelişen siyasi türbülansa baktığımız zaman, muhalefetin tek yaptığı şey, Paşinyan hükümetini savaşla ilgili suçlamak.

Tabii pek çok taraf var suçlu, ama savaştaki başarısızlık sadece iki yıldır hükümette olan bir siyasi grubun bundan sorumlu olamayacağını düşünenler de var.

Ermenistan, Türkiye ile normalleşme olasılığını tamamen rafa kaldırmış değil. Seçime az bir zaman kala Ermenistan’da genel durum bu.

2008 protokolü ortada kalmıştı

Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin geliştirilmesine yönelik protokol, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Eduard Nalbantyan tarafından 11 Ekim 2009’da imzalandı.İsviçre’nin Zürih kentinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti Arasında Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına Dair Protokol”, iki ülke arasındaki mevcut sınırın karşılıklı olarak tanınmasını öngörüyordu.Ancak normalleşme sürecinin devamı getirilmedi.

(PT)

https://bianet.org/bianet/dunya/251040-turkiye-den-ermenistan-sinyali-normallesme-yakin-mi