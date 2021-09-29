“Sessizliğin Sesi” sözlü tarih serisinin ilk cildi “Türkiyeli Ermeniler Konuşuyor” kitabı Doğu Ermenicesi’ne çevrildi

Hrant Dink Vakfı’nın yayınladığı “Sessizliğin Sesi” sözlü tarih serisinin ilk cildi olan “Türkiyeli Ermeniler Konuşuyor” kitabı Doğu Ermenicesi’ne çevrildi. Kitap Hrant Dink Vakfı ve AGBU Armenia ev sahipliğinde gerçekleştirilen bir etkinlikle Yerevan’da tanıtıldı.

Etkinliğe Hrant Dink Vakfı’ndan Armenuhi Nikoghosyan, ANI Armenian Research Center direktörü ve Aliq Media yazarı Tatul Hakobyan, American University of Armenia Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü’nden Doç. Dr. Hourig Attarian ve University of California, Los Angeles, Yakın Doğu Çalışmaları Merkezi’nde kıdemli araştırma görevlisi ve Etnomüzikoloji Bölümü öğretim üyesi Melissa Bilal katıldı.

Etkinlikte sözlü tarih, hafıza ve Türkiye-Ermenistan ilişkileri gibi konulara değinildi. Etkinlikte Ermenistan’dan akademisyenler, yazarlar ve çevirmenlerin yanısıra İstanbullu Ermeniler de vardı. Kitap Türkçe’den Doğu Ermenicesi’ne Arpi Atabekyan tarafından çevrildi, kitabın redaktörlüğünü Anzhela Avagyan gerçekleştirdi. Sessizliğin Sesi serisindeki diğer kitapların Doğu Ermenice çevirileri de yakın zamanda okurlar ile buluşacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/09/29/Sessizliğin-Sesi-Türkiyeli-Ermeni/216445