Prof. Dr. Aziz Sancar’dan İstanbul Süryani Kadim Vakfı’na Ziyaret

Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, İstanbul’a yaptığı kısa seyahati içerisinde, Marev Vakfı Genel Başkanı Avukat Haluk Eldem ile birlikte 27 Eylül Pazartesi günü, İstanbul Süryani Kadim Vakfı’nı ziyaret etti.

İstanbul Süryani Kadim Vakfı’nın Facebook hesabından paylaştığı gönderide, Aziz Sancar’ın ziyareti için, ”Bizleri onurlandıran bu ziyaretleri için kendilerine çok teşekkür eder, çalışmalarında sonsuz başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.

https://haber.sat7turk.com/prof-dr-aziz-sancardan-istanbul-suryani-kadim-vakfina-ziyaret/