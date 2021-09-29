MİT’ten Suriye’de PKK’ya ağır darbe

ANKARA Milliyet – Bugüne kadar Suriye’de etkisiz hale getirilen en üst düzey terörist olduğu belirtilen Karaaslan’ın PKK’ya 1980’li yıllarda katıldığı, 1990’lı yıllarda Şam’da örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’dan eğitim aldığı, 2000’li yıllarda ise örgütün sözde Ermenistan temsilciliği faaliyetinde “KCK adalet divanı üyesi” olarak görevlendirildiği öğrenildi. 2019’dan bu yana Suriye’de bulunan teröristin, son olarak PKK’nın Suriye’deki sözde en üst yürütme organı “PKK Suriye sekreteryası üyesi ve PKK/KCK Suriye genel sağlık sorumlusu” olarak görev yaptığı tespit edildi. Irak’ta dört PKK’lı etkisiz Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla iki, komandolar tarafından Pençe-Yıldırım bölgesinde yürütülen operasyonlarda da iki olmak üzere dört PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirildi. Milliyet Gazetesi