İSKENCEDERELİLER’DEN İDDİA: “AZİZ PETRO’NUN YAŞADIĞI MAĞARA DA TAŞ OCAĞI İLE YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDA”

BERKAY VAROL

Rize’nin İkizdere ilçesinde yer alan, biyoçeşitlilik açısından zengin İskencedere Vadisi’nde açılmak istenen taş ocağı çalışmaları sürüyor. Yurttaşlar, aile büyüklerinin anlattıklarına göre, taş ocağı açılması planlanan bölgenin üst kısmında Aya Petro isminde Hristiyanlar için önemli bir azizin yaşadığı mağara olduğunu, ocağın açılması durumunda mağaranın da yok olacağını ileri sürdüler. İkizdereli yurttaşlar, hem kilise kayıtlarına bakılmasını hem de Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun mağaraya gelerek inceleme yapmalarını istedi.

Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz İnşaat tarafından projelendirilen Rize-İyidere Lojistik Liman İnşaatı, deniz dolgusunda kullanılmak üzere İskencedere Vadisi’nde taş ocağı açılmak isteniyor. Taş ocağının açılması durumunda doğanın, yaşam alanlarının tahrip olacağını; geçimlerini sağladıkları tarım ve hayvancılığın zarar göreceğini söyleyen yurttaşlar, hukuki süreç başlatırken, yaşam alanlarına savunmaya sürdürüyor.

https://ankahaber.net/haber/detay/iskencederelilerden_iddia_aziz_petronun_yasadigi_magara_da_tas_ocagi_ile_yok_olma_tehlikesi_altinda_55888

“Toz fabrikası değil çay fabrikası istiyoruz” diyerek başlattıları eylemler devam ederken, yurttaşlar bölgede Hristiyanlar için kutsal bir mağaranın olabileceğini söylediler.

“AZİZ PETRO’NUN YAŞADIĞI VARSAYILAN MAĞARA DA TEHDİT ALTINA GİRİYOR”

ANKA Haber Ajansı’na açıklamalar yapan Asuman Fazlıoğlu, taş ocağı çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, “Yöre halkının Ayıpeteği dediği ama 80 yaş üstü insanların bildiği Aya Petro’nun yaşadığı varsayılan mağaraya doğru ilerlemeye başladı. Bu şekilde de Aziz Petro’nun yaşadığı varsayılan mağara da tehdit altına giriyor” dedi.

“HRİSTİYANLAR TARAFINDAN ÖNEMLİ BİR YAPI”

Fazlıoğlu, Ortodoks Patrikhanesi işaret ederken, Aya Petro, yani Aziz Petro’ya ilişkin kilise kayıtlarına, kaynaklarına ulaşılıp teyit edilmesi gerektiğini söyledi. Aya Petro’nun yaşadığı söylenen mağaranın taş ocağının hemen üst bölümünde kaldığını belirten Fazlıoğlu, “Sonuçta böyle bir tarihi değer, kutsal yapı, mağara, yani bir Sümela Manastırı kadar Hristiyanlar tarafından önemli yapı da eğer taş ocağı devam ederse son bulmuş olacak. Çünkü yamacın yarasına geldi. Hızla Aya Petro’nun yaşadığı mağara da tehdit altında” diye konuştu.

“KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KORUMA KURULU, ACİLEN İNCELEMESİ GEREKİYOR”

Bölgede yaşayan yetişkinlerin yıllarca bu hikâyeyi anlattığını söyleyen Fazlıoğlu, “Bu mağara keşfedilmemiş bir değer. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun bu konuyu acilen inceleyip bu mağaranın yok olmasını engellemesi gerekiyor. Kısa zamanda taş ocağı bu mağarayı da yok etmiş olacak” dedi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine keşif çağrısı yaptı.

Ayrıca Fazlıoğlu, kilise kayıtlarının incelenmesini de istedi.

https://ankahaber.net/haber/detay/iskencederelilerden_iddia_aziz_petronun_yasadigi_magara_da_tas_ocagi_ile_yok_olma_tehlikesi_altinda_55888