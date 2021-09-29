İran tarafı sert müdahalede bulunacak

Sünik’i İran’dan kesme denemesinde, İran tarafı sert müdahalede bulunacaktır

İranolog Garik Misakyan, 44 günlük Artsakh savaşının İran’ı nasıl etkilediğine, bu ülkenin çatışma sırasında ve savaş sonrası dönemdeki pozisyonunun ne olduğuna değindi.

İran uzmanı Garik Misakyan, Ermeni ordusunun, bölgenin en güçlü ordularından biri olduğundan dolayı, 44 gün süren savaşın gidişatı ve sonu gibi, Artsakh cephesindeki çatışmaların büyük ölçekli olması da İran için sürpriz olmuş ve Pan-Türkizm ekseninin oluşması açısından, savaştan sonra durum İran için daha karmaşık hale gelmiştir.

Karabağ sorununun Rusya’nın nüfuz alanı içinde olduğundan dolayı, Tahran’ın Rusya ile iyi komşuluk ilişkilerini bozmak ve çatışmaya girmemek için İran tarafı savaş sırasındaki tarafsızlığı ve dengeli açıklamalarla yetinmiş, ancak Transkafkasya’da Türkiye’nin etkili olmasının üzerine İran’ın rahatsızlığı had safhaya ulaşmıştır.

“İran devlet sınırlarından gelen tehditlerin değerlendirilmesine, son zamanlarda askeri operasyonlar düzenlenmesi eşlik ediyor, yani İran tarafı, Türkiye’nin Azerbaycan üzerindeki etkisinin tehlikesini hissetmekte, böylece sınırlayıcı, önleyici imkânlarını teşhir etmektedir.

Dahası İran, bir vekalet savaşı bağlamında, Azerbaycan’da Türkiye’ye karşı uzun mesafeli bir oyun başlattı”,- demektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu