Dedeağaç Metropoliti Anthimos: Batı Trakya’daki azınlık…

Aydın Bostancı

Dedeağaç (Alexandroupoli) Mitropoliti Anthimos, Volos İlahiyat Araştırmaları Akademisi’nin Araştırma Merkezi’nin düzenlediği etkinlikte Batı Trakya ve azınlık konusundan söz açtı.

Dedeağaç’ta gerçekleşen ve pek çok diplomat, bilim ve din adamının katıldığı etkinlikte konuşan Anthimos, İslam dininin Batı dünyasında diğer dinlerle birlikte yaşayabileceğini söylerken, o ülkelerin anayasalarına ve Avrupa İnsan Hakları Anlaşması’na saygılı olmasının buna yeterli olduğunu belirtti.

Batı Trakya’da Müslümanlarla Hristiyanların iç içe barış ve huzur içerisinde yaşadığını söyleyen Mitropolit, öte yandan seçilmiş müftülere yüklenirken, ‘Sahte müftülerin Konsolosluk desteğiyle ulusal düşmanlık yaymaları kabul edilir değil’ ifadelerini kullandı.

“Türkiye’yi ilgilendiren, burada yaşayan Müslümanlar değil, kendi çıkarları” ifadelerini kullanan Anthimos, Türkiye’nin Yunanistan’ın ulusal sınırlarına saygı duymadığını ve kendi çıkarları için Batı Trakya’daki azınlığı kullandığını öne sürdü.

Bölgede Hristiyan ve Müslümanların ortak değerler yaratmaları gerektiğini belirten Mitropolit, bunun için de en önemli görevin azınlık çocuklarının Yunancayı iyi öğrenmeleri olduğunu söyledi.

Batı Trakya camilerinde imamların Kur’an’ı anlatmak yerine siyasi propaganda yaptıklarını belirten Anthimos, ‘Espri mahiyetinde söylüyorum, yakında cami sayısı Müslüman sayısını geçecek. Dini ihtiyaçları yerine getirmek başka, din üzerinden güç gösterisi yapmak başka’ ifadelerini kullandı.

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