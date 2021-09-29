Dağlık Karabağ’ın temel sorunları

Lavrov, Dağlık Karabağ’ın temel sorunlarına dikkat çekti

Rusya Dışişleri Bakanı’na göre şimdi asıl görev, barışçıl bir yaşam sağlamak ve taraflar arasında güveni tesis etmektir.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Vietnamlı mevkidaşı Bui Than Sean ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Dağlık Karabağ’daki ana meselelerin tutukluların iadesi ve mayın temizlemenin sona ermesi olduğunu belirtti.

Lavrov’a göre, geçen yılın başlıca edinimi, istikrarın tesis edilmiş olmasıdır.

Rus barış gücü, şu anda herhangi bir şiddet eylemi olmamasına katkıda bulunuyor.

“İlk aşamada meydana gelen küçük olaylar hızla çözüldü.

Şimdi orada durum sakin.

Barışçıl yaşamın organizasyonu, mayın temizleme operasyonunun sona ermesi, tutukluların iadesi ve diğer konularda elbette henüz birçok sorun var”,- dedi Lavrov.

Şimdi asıl görev, o topraklarda barışçıl bir yaşam kurmak, böylece Ermenistan-Azerbaycan topluluklarında karşılıklı güven inşa edilmesi, mülteci dönüşü sorunlarının ve gündelik sorunların çözülmesidir.

Ermenistan Kamu Radyosu