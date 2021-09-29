Bakü’de 125 Ermeni savaş esiri

Bakü’de 125 Ermeni savaş esiri tutuluyor.

Resmi verilere göre, Bakü’de 45 Ermeni esir tutuluyor, yani Azerbaycan, suç isnat ettiği 45 Ermeni esiri kabul ederek, onların anavatana dönüş sürecini geciktirmeye çalışıyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Ermeni savaş esirlerini temsil eden avukat Siranuş Sahakyan, Azerbaycan’da tutulan Ermeni esirler hakkında resmi verilerin yanı sıra, gerçekleri tespit etme çalışmalarının sonuçlarına dayanan, resmi olmayan veriler olduğunu açıkladı.

“Verilerimize göre Azerbaycan’da 45 esire ek olarak, 80 Ermeni esirin daha tutulduğunu söyleyebiliriz.

Bu kesin bir sayıdır.

Videolar ve fotoğraflar şeklinde inkâr edilemez kanıtlar ve esirleri bizzat gören görgü tanıkları var”,- dedi Sahakyan.

Ermenistan Kamu Radyosu