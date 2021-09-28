Yerevan-Tiflis tren seferleri yeniden başlıyor

Ermenistan ile Gürcistan başkentleri arasında tren seferleri 2 Ekim tarihinden itibaren yeniden başlayacak.
Güney Kafkasya Demiryolu şirketi, Yerevan-Tbilisi-Yerevan tren biletlerinin artık Gümri, Vanadzor, Armavir istasyonlarında, ayrıca https://www.railway.am/ site üzerinden satışa çıkarıldığını duyurdu.
Tren seferleri her gün yapılacak. Yerevan’dan saat 21:30’da kalkacak olan tren, Tiflis’ten saat 20:20’de yola çıkacak. Biet fiyatlar, 12.200 dramdan (yaklaşık 25 ABD doları) 25.800 (yaklaşık 53 ABD doları) Ermenistan dramı karşılığına satılıyor.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/09/28/Yerevan-Tiflis-tren/216323
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