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Yerevan-Tiflis tren seferleri yeniden başlıyor

2021-09-28

Ermenistan ile Gürcistan başkentleri arasında tren seferleri 2 Ekim tarihinden itibaren yeniden başlayacak.

Güney Kafkasya Demiryolu şirketi, Yerevan-Tbilisi-Yerevan tren biletlerinin artık Gümri, Vanadzor, Armavir istasyonlarında, ayrıca https://www.railway.am/ site üzerinden satışa çıkarıldığını duyurdu.

Tren seferleri her gün yapılacak. Yerevan’dan saat 21:30’da kalkacak olan tren, Tiflis’ten saat 20:20’de yola çıkacak. Biet fiyatlar, 12.200 dramdan (yaklaşık 25 ABD doları) 25.800 (yaklaşık 53 ABD doları) Ermenistan dramı karşılığına satılıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/09/28/Yerevan-Tiflis-tren/216323

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