Sivrihisar’ı fotoğrafladılar

ESMEK ve Büyükşehir Gençlik Merkezinin düzenlediği fotoğraf gezisinin rotası bu kez Sivrihisar ilçesi oldu. Pesinus Antik Kenti, Saat Kulesi, Cam Seyir Terası, Ulu Camii, Ermeni Kilisesi, Açık Hava Heykel Müzesi ve Kurtuluş Savaşı sırasında, Ankara’da TBMM dışında yapılan ilk bakanlar kurulu toplantısına ev sahipliği yapan Zaimağa Konağı, Eskişehirli fotoğrafçılar tarafından ölümsüzleştirildi.

https://www.mahalligundem.com/foto-galeri/sivrihisar-i-fotografladilar/246/resim/4