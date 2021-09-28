Lübnanlı Ermeni gençlerden Azerbaycan’ın Lübnan Büyükelçiliğinin önünde protesto

Daşnaktsutyun Partisi’nin Lübnan Gençlik Birliği gençleri, Lübnan’daki Azerbaycan Büyükelçiliği önünde protesto eylemi düzenledi.

Onlarca genç, Ermenistan bayrakları ve kınama afişleri ile Azerbaycan Büyükelçiliği önünde toplandı.

Konuşmalarında Bakü yetkililerinin Ermeni karşıtı davranışlarını kınadılar, Azerbaycan’ın bir terör devleti olduğunu belirterek Aliyev hükümetinin Ermenistan sınırlarından ve Syunik’ten uzak durmasını talep ettiler.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/09/28/Ermeni-Azerbaycan-Lübnan-Karabağ/216280