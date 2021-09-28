Lavrov. AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları, Karabağ’a çalışma ziyaretleri devam etmek için Yerevan ve Bakü ile anlaştı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Karabağ konusunda geçen yılki üçlü anlaşmanın en önemli sonucunun istikrar olduğunu ifade etti.

Bakan ayrıca, AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarının, New York’ta Ermenistan ve Azerbaycan ile Dağlık Karabağ’a çalışma ziyaretlerinin yeniden başlatılması konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı’nın sözlerine göre 9 Kasım 2020’den bu yana neredeyse bir yılın esas sonucu, istikrarın sağlanmış, korunmuş olmasıdır ve Rus barış gücü herhangi bir şiddet olayının yaşanmaması için katkıda bulunuyor. İlk aşamada yaşanan küçük çaplı olaylar Lavrov’a göre hızlı bir şekilde çözüldü.

Lavrov, “Elbette birçok sorunun mevcut olmasına rağmen, oradaki durumun şu anda istikrarlı olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.” dedi.

27 Eylül tarihinde Rusya, ABD ve Fransa’nın üç eşbaşkanları New York’ta Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere de yer verdi: “Anladığım kadarıyla, Dağlık Karabağ’ı ziyaret etmek ve Stepanakert’teki görüşmeler de dahil olmak üzere Ermenistan ve Azerbaycan temsilcileriyle yerinde görüşmek üzere bölgeye ziyaretlerine devam etme önerisi kabul edildi.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/09/28/Lavrov-AGİT-Minsk-Grubu-Eşbaşkanları-Karabağ/216343