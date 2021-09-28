Karabağ Ombudsmanı: Savaşında Azerbaycan tarafından 80 sivil öldürüldü

Artsakh (Karabağ) Ombudsmanı Gegham Stepanyan, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Artsakh sivillerinin öldürülmesine ilişkin raporun güncellenmiş bir versiyonunu yayınladı.

Artsakh Ombudsmanı ekibinin 27 Eylül 2020 – 27 Eylül 2021 tarihleri arasında, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin Artsakh’ın sivil yerleşim yerlerini hedef alması veya işgal etmesi sonucunda öldürülen sivillerle ilgili bilgi toplama çalışmalarında toplanan veriler özetlendi.

27 Eylül 2021 tarihine kadar toplanan bilgilerler Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından 80 sivilin kimliği belirlendi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin uzun menzilli saldırılarında 42 sivilin öldüğünü, 38 sivilin ise Azerbaycan esaretinde veya en azından Azerbaycan’ın kontrolü altında olduğunda öldürüldüğü açıklandı.

Raporda 163 sivilin yaralandığı kaydedildi. Azerbaycan’ın işgal ettiği topraklarda olan 20 sivilin akıbetinin ise belli olmadığı belirtildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/09/28/Artsakh-Ombudsmanı-Karabağ/216366