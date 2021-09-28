Diyanet İşleri Başkanlığı Karabağ şehitleri için anma programı düzenledi

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için geçen sene başlattığı kurtuluş mücadelesinin birinci yılında şehitler için anma programı düzenledi.

AA / Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Ankara Hacı Bayram Camisi’nde düzenlenen program, akşam namazını müteakip gerçekleştirildi.

Programda, mevlitten bahirler okundu, Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve Altındağ İlçe Müftüsü Orhan Örnek şehitler için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Karabağ’ı özgürlüğüne kavuşturan mücadelenin yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Karabağ ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtuluşuna vesile olan şanlı mücadelenin başlangıcının yıl dönümünde zaferin tüm şehitlerine Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve hayırlı bir ömür diliyorum.”

https://www.msn.com/tr-tr/haber/gundem/diyanet-işleri-başkanlığı-karabağ-şehitleri-için-anma-programı-düzenledi/ar-AAOSDp5