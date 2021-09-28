Dışişleri neden sessiz?… Çekya’da ‘Ermeni soykırımı anıtı’ diktiler!

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Çekya’da sözde ‘Ermeni Soykırımı Anıtı’ dikildi. Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ‘tepki’ gösterdiği mektubunda olayı protesto ettiğini bildirirken, törenin Türk Kahve Kültürü Festivali’ne denk gelmesinin üzücü olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığından henüz bir açıklama gelmemesi dikkat çekti.

VERYANSIN TV / ÖZEL HABER

2017 yılında parlamento 2020 yılında da Senato’nun 1915 olaylarını ‘Soykırım’ olarak niteleme kararının ardından Çekya’dan bir adım daha geldi. Başkent Prag’a 40 kilometre uzaklıktaki Kralupy Nad Vltavou kentinin Hus adlı parkına haç biçiminde bir taş heykelle sözde ‘Soykırım anıtı’ yapıldı.

Proje, 1993 yılında Ermenistan’dan Kralupy Nad Vltavou’ya gelen Telman Nersisian adlı bir Ermeni tarafından başlatıldı.

Nersisian, ‘anıtın’ 15 Eylül 2021 tarihindeki açılış töreninde sözde ‘Ermeni soykırımını’ Yahudi Soykırımına benzetti.

Törene katılan Başpiskopos Dominik Duka da, “Yıllardır süren çabalar sonunda Çek Parlamentosu’nun bir bildiri yayınlamasından ve Çekya’nın Ermeni halkının sürülmesi ve katledilmesini soykırım olarak kabul etmesinden memnunum. Dualarımız Ermeni kurbanlarına ve Ermenistan’ın şu anki sakinlerine adanmıştır” ifadelerini kullandı.

Törene katılan Prag’ın Reporyje Belediye Başkanı Pavel Novotny de medeni dünyanın ve Türkiye’nin ‘soykırımı’ tanıması gerektiğini savundu. “Bence tam zamanı” diyen Novotny, ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘soykırımı’ tanıdığını hatırlatarak, Biden’ın seleflerinin Türkiye’yi üzmekten korktukları için ‘soykırım’ terimini kullanmadığını, ancak Biden’ın bu terimi kullanarak önemli bir iş başardığını söyledi.

EGEMEN BAĞIŞ: TÜRK KAHVE KÜLTÜRÜ FESTİVALİNE DENK GELMESİ ÜZÜCÜ

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, ‘anıtın’ açılışına bir mektupla tepki gösterdi. Kralupy nad Vltavou’nun Belediye Başkanı Marek Czechmann’a gönderdiği mektupta Bağış, törenin “Türk Kahve Kültürü Festivali’ne denk gelmesinin üzücü olduğunu” ifade etti. “Türkiye’yi hukuki ve yasal dayanaktan yoksun bir şekilde soykırım işlemekle suçlayan bu olayı şiddetle protesto ediyorum” diyen Bağış’ın mektubu şöyle:

“Sayın Başkan,

15 Eylül 2021’de Kralupy nad vlatvou’da sözde bir Ermeni soykırım anıtının dikilmesini büyük üzüntüyle öğrendim.

Osmanlı İmparatorluğu’nun son yılları, Türkler, Ermeniler ve daha birçok insanın çok acı çektiği trajik bir dönemdi. Ancak 1915’te olanlar bir soykırım değildi. Bu dönemin bütünüyle anlaşılması gerekmektedir ve 1915 yılı olguları hâlâ akademik bir tartışma konusu olmaya devam etmektedir.

Siyasi iddialar, ister parlamentoya, ister devlet adamlarına ait olsun, tarihi gerçekleri aydınlatmaya yetmez. Ermeni görüşlerine öncelik verilmesi ve soykırım anıtının dikilmesi, pek çok kişinin yaşadığı mağduriyetlerin hakkını vermiyor. Dolayısıyla Türkiye’yi hukuki ve yasal dayanaktan yoksun bir şekilde soykırım işlemekle suçlayan bu olayı şiddetle protesto ediyorum.

Bu sözde ermeni soykırımı anıtı dikme töreninin Çekya’da halklar arasındaki dostluk ve sevgiyi vurguladığımız Türk Kahve Kültürü Festivali’ne denk gelmesi daha da üzücü. Gördüğünüz gibi, Türkler Çekya’da barış ve dostluk gibi duyguları beslerken, diğerleri tam tersini yapıyorlar.”

Çeviri: Hasan Uluöz

https://www.veryansintv.com/disisleri-neden-sessiz-cekyada-ermeni-soykirimi-aniti-diktiler