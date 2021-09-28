Amerika’da bir Mezopotamya köyü: Acoma Pueblo

BasNews – Tarihin en eski uygarlıkları, büyük ölçüde günümüz Irak, kuzeydoğu Suriye, güneydoğu Türkiye ve güneybatı İran’a karşılık gelen Mezopotamya olarak bilinen bölgede kurulmuştur. Mezopotamya’da ortaya çıkarılan arkeolojik kalıntılar, MÖ 10 bin yılına kadar uzanan yerleşim yerlerinin kanıtlarını sunuyor. Mezopotamya’dan sonra şehir kültürü, Çatalhöyük’te (MÖ 7500-5700) görüldüğü gibi Suriye ve Anadolu’da ortaya çıktı. Günümüz Pakistan’ındaki İndus Vadisi Uygarlığı’ndan Mohenjodaro’da kalabalık nüfusu ile en büyük eski yerleşim yerlerinden biriydi. Mezopotamya değişik aşamalardan oluşan uzun tarihi, gelenekleri, efsane ve söylenceleri, farklı dini inançları ile ileri bir kültürü temsil eder.

New Mexico’daki Valencia İlçesindeki Acoma Pueblo’nun 12. yüzyılda veya daha önce kurulduğuna inanılıyor ve bu da onu Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en eski sürekli yerleşim topluluğu yapıyor. 110 metre yüksekliğindeki bir kumtaşı blöfünün üzerinde yer alan Pueblo’ya yakın zamana kadar, kaya yüzeyine elle oyulmuş dikey bir merdivenle ulaşılabilirdi.

Acoma Pueblo’nun bu yüksek konumu ona ‘Gökyüzü Şehri’ anlamına gelen “Sky City” ünvanını kazandırdı ve ilk Avrupalıdan modern ziyaretçiye kadar onu gören herkesi etkiledi.

Acoma ile Avrupa’nın ilk teması, 1540 yılında İspanyol fatih ve kaşif Francisco Vázquez de Coronado ile başladı. Ondan yaklaşık 60 yıl sonra; sömürge valisi Juan de Oñate, bölgedeki Kızılderili pueblolarına baskın yapmaya başladığında, Pueblo neredeyse yok edildi. Acoma’ya bir saldırı olacağını tahmin eden köylüler daha önce davranıp, Oñate’nin yeğeni de dahil olmak üzere Onate’nin birkaç adamını öldürerek ilk hamleyi yaptılar. Bu olay, iki ay sonra köylüler için korkunç sonun başlangıcı olacaktı.

İspanyollar, ölümlerin intikamını almak için yerleşim yerini yaktı, 600’den fazla insanı öldürdü ve yaklaşık 500 kişiyi hapse attı. Mahkumlar ya zorla köleliğe ya da bedensel sakatlamaya mahkum edildi. Katliamın sonunda, Acoma’nın 2 bin kişilik nüfusundan geriye yaklaşık 250 kişi kaldı. Hayatta kalanlar, topluluklarını yeniden inşa etmek için uzun bir süre uğraşsalar da sonunda başardılar.

O zamana kadar bölge üzerinde sıkı bir kontrole sahip olan İspanyollar, Acoma ve diğer köylere ekin, pamuk ve işgücüne vergi koymaya başladılar. Ayrıca bölgeye Katolik misyonerler getirdiler.

1629 ve 1640 yılları arasında köylüler Acoma’da bir kilise inşa etmeye zorlandı. Yaklaşık 20 bin ton toprak ve taş ve 30 metrelik kirişler de dahil olmak üzere tüm yapı malzemeleri, mesa’nın dik yamaçlarından yukarı çekildi.

Hem dini hem de siyasi otoriteler tarafından bu gücün kötüye kullanılması sonunda isyana yol açtı.

10 Ağustos 1680’de, 6 bin savaşçı da dahil olmak üzere yaklaşık 17 bin Pueblolu sömürgecilere karşı intikam almak üzere ayaklandı. Kabileler misyon kiliselerine saldırdı, 33 keşişten 22’sini öldürdü, New Mexico’daki tüm İspanyol yerleşim birimleri yok edildi.

Ardından birkaç yüzyıl boyunca Acoma, Apache, Comanche ve Ute kabilelerinin baskınlarından ve istilalarına maruz kaldılar fakat direndiler. 1880’lere gelindiğinde, inşa edilen demiryolları puebloları izolasyondan kurtardı.

Topraklarını korumayı başarsalar da misyonerlerin ve okulların bölgeye gelmesini engelleyemediler ve Acomans isteksizce modern hayata döndü. 1920’lerde, topluluktan çoğu çocuk yatılı okullardaydı artık.

Bugün, köyün yaklaşık 300 kerpiç yapı ve 50’den az daimi sakini var. Acoma’da elektrik, akan su veya kanalizasyon bertarafı gibi temel tesisler hala mevcut değil, bu nedenle kalan sakinler bu tür tesislerin bulunduğu yakındaki köylerde yaşamayı seçmiş durumda.

Pueblo yapıları genellikle kerpiçle inşa edilmiş, ancak Chaco Kanyonu gibi yerlerde, mümkün olan oranda taş da kullanılmış. Binaların düz çatıları ‘vigas’ adı verilen kaba yontulmuş ahşap kirişler ve daha küçük dikey çıtalar veya latillerle desteklenmiştir. Daha büyük yapılar genellikle her seviyede farklılıklar gösteren çok katlı teraslar şeklini alıyor.

Konutların üstü dam şeklinde, yapıları korumak için kemer türü değişik şekiller bulmuşlar ve dağlık alanda olmalarıyla uyum göstermiştir. Fırınlanmış kerpiç tuğla ve sırtlı tuğlalar kullanılmış, evlerin birkaç girişli olmalarına kadar uzanan mimari tarzıyla; tıpkı, Amerika’da bir Mezopotamya köyü gibidir Acoma Pueblo!

https://www.basnews.com/tr/babat/714923?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_3N0gvsasQRkS_na_ZkSW7LxKxcjXX0ys3ngpZwdwDGk-1632917168-0-gqNtZGzNAeWjcnBszQlR