Paul Verhoeven İmzalı Benedetta Filminden Yeni Fragman Yayınlandı

Paul Verhoeven’in, 17. yüzyılda yaşadığı lezbiyen ilişkiler nedeniyle kilise tarafından yargılanan Benedetta Carlini’nin yaşam öyküsünü anlattığı Benedetta filminden yeni fragman yayınlandı.

Uluslararası sinema arenasında Robocop, Total Recall, Basic Instinct ve Starship Troopers filmleriyle tanınan bir yönetmen hâline Paul Verhoeven, 2000’li yıllarda Hollow Man ve Zwartboek filmleriyle olumsuz eleştirilerin odağında yer almıştı. Yönetmenin küllerinden adeta yeniden doğduğu film ise kendisinin ilk dönem işlerini andıran gerilim türündeki Elle oldu.

Elle filminden sonra ne yapacağı merak konusu olan yönetmen, bu yıl dünya prömiyerini 74. Cannes Film Festivali’nde yapan ve festivalde Altın Palmiye için yarışan yeni filmi Benedetta ile sinemaseverlerin gönlünü fethetmeye hazırlanıyor.

Paul Verhoeven, bu film için önce Elle’de de birlikte çalıştığı Virginie Efira ile yeniden bir araya geliyor. Filmde Efira’ya Charlotte Rampling, Daphne Patakia, Lambert Wilson, Olivier Rabourdin, Louise Chevillotte, Herve Pierre, Clotilde Courau, David Clavel ve Guilaine Londez gibi önemli isimler eşlik ediyor.

Paul Verhoeven’in Yönettiği Benedetta Filminin Ülkemizdeki Vizyon Tarihi Henüz Netlik Kazanmadı

İzleyicileri 17. yüzyıl İtalya’sına götüren film, girdiği lezbiyen ilişkiler nedeniyle kilise tarafından yargılanan Benedetta Carlini’yi mercek altına alıyor.

Virginie Efira, filmde Toskana bölgesindeki manastıra yeni katılan acemi rahibe Benedetta Carlini’yi canlandırıyor. Genç yaşından beri yetenekleriyle mucizeler gerçekleştiren Benedetta kısa süre içerisinde katıldığı yeni topluluğun hayatını etkiliyor. Ancak başka bir rahibe ile arasındaki yasak ilişki büyük bir skandala yol açıyor ve Benedetta’yı tehlikeli bir yola sürüklüyor.

Elle’in senaristi David Birke’ün Paul Verhoeven ile birlikte senaryosunu kaleme aldığı film, ABD’de 3 Aralık’ta hem vizyona girecek hem VOD platformlarında yayınlanacak. Ülkemizdeki vizyon tarihi henüz belli olmayan filmden yayınlanan yeni fragmanı buradan izleyebilirsiniz.

https://filmloverss.com/paul-verhoeven-imzali-benedetta-filminden-yeni-fragman-yayinlandi/