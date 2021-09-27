Paşinyan, Yerablur’u ziyaret edip Karabağ savaşının şehitleri anısına saygı duruşunda bulundu

27 Eylül 2020 tarihinde Azerbaycan’ın, Artsakh’a karşı başlattığı 44 günlük savaşının yıldönümünde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Yerevan’daki Yerablur (Üç tepe) devlet askeri mezarlığını ziyaret edip Ermeni şehitlerin anısına saygı duruşunda bulundu.

Bunu Ermenistan Başbakanlığı Enformasyon ve Halkla İlişkiler Dairesi bildirdi.

Hatırlanacağı üzere 27 Eylül, Azerbaycan’ın Artsakh’a karşı başlattığı 44 günlük savaşın yıl dönümü. 9 Kasım’da imzalanan üçlü ateşkes anlaşmasına rağmen, Azerbaycan bugüne kadar Ermeni esirleri tamamen iade etmeyi reddediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/09/27/Paşinyan-Yerablur-Ermeni/216159